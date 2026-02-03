https://sarabic.ae/20260203/ترامب-يقول-إن-بوتين-وفى-بوعده-بتعليق-الضربات-على-أوكرانيا-1109961412.html

ترامب يقول إن بوتين وفى بوعده بتعليق الضربات على أوكرانيا

ترامب يقول إن بوتين وفى بوعده بتعليق الضربات على أوكرانيا

صرّح الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وفى بوعده بتعليق الضربات على أوكرانيا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين: "لقد وفى بوعده في هذا الشأن. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية".وفي وقت سابق ،صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يقدر جدا موافقة موسكو على تعليق الضربات على المدن الأوكرانية.وكشف ترامب عن تفاصيل مبادرته الشخصية مع الرئيس الروسي، قائلا: "وبسبب البرد، البرد الشديد، والوضع عندهم كما عندنا، طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات الأخرى لمدة أسبوع خلال هذا.. إنه ليس مجرد برد. إنه برد استثنائي. هناك أيضا درجات حرارة قياسية منخفضة هناك".كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ذكرت أن المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة.وأضافت زاخاروفا: "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، بل هو عمل دؤوب ومتعدد الجوانب".وتابعت زاخاروفا، خلال اجتماع مع طلاب في جامعة الإدارة الحكومية: "هذا ليس عملاً روتينياً، وليست هذه مفاوضات تقليدية من نوع: 'كل شيء على ما يرام، وعلاقاتنا طبيعية، وقد بادرتم بالتفاوض، والآن حان دورنا للتفاوض معكم. إنه عمل بالغ التعقيد في ظل ظروف بالغة الصعوبة".ووفقا لزاخاروفا، فإنه "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، وليست هذه مجرد المفاوضات المعتادة. إنه عمل بالغ التعقيد والدقة، يجرى بطرق متعددة، وعلى مستويات مختلفة، وبمسارات متنوعة".

