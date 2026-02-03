ترامب يقول إن بوتين وفى بوعده بتعليق الضربات على أوكرانيا

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
22:44 GMT 03.02.2026
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
صرّح الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وفى بوعده بتعليق الضربات على أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد وفى بوعده في هذا الشأن. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية".
كما ذكر أنه تحدث مع الرئيس الروسي، دون تحديد تاريخ المحادثة.
وفي وقت سابق ،صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يقدر جدا موافقة موسكو على تعليق الضربات على المدن الأوكرانية.
وكشف ترامب عن تفاصيل مبادرته الشخصية مع الرئيس الروسي، قائلا: "وبسبب البرد، البرد الشديد، والوضع عندهم كما عندنا، طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات الأخرى لمدة أسبوع خلال هذا.. إنه ليس مجرد برد. إنه برد استثنائي. هناك أيضا درجات حرارة قياسية منخفضة هناك".

وأكد ترامب أن بوتين "وافق على القيام بذلك"، مضيفا: "يجب أن أقول إن ذلك كان لطيفا جدا."

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ذكرت أن المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأضافت زاخاروفا: "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، بل هو عمل دؤوب ومتعدد الجوانب".
وتابعت زاخاروفا، خلال اجتماع مع طلاب في جامعة الإدارة الحكومية: "هذا ليس عملاً روتينياً، وليست هذه مفاوضات تقليدية من نوع: 'كل شيء على ما يرام، وعلاقاتنا طبيعية، وقد بادرتم بالتفاوض، والآن حان دورنا للتفاوض معكم. إنه عمل بالغ التعقيد في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
14:59 GMT
ووفقا لزاخاروفا، فإنه "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، وليست هذه مجرد المفاوضات المعتادة. إنه عمل بالغ التعقيد والدقة، يجرى بطرق متعددة، وعلى مستويات مختلفة، وبمسارات متنوعة".
