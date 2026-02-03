https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة. 03.02.2026
وأضافت زاخاروفا: "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، بل هو عمل دؤوب ومتعدد الجوانب".وتابعت زاخاروفا، خلال اجتماع مع طلاب في جامعة الإدارة الحكومية: "هذا ليس عملاً روتينياً، وليست هذه مفاوضات تقليدية من نوع: 'كل شيء على ما يرام، وعلاقاتنا طبيعية، وقد بادرتم بالتفاوض، والآن حان دورنا للتفاوض معكم'. إنه عمل بالغ التعقيد في ظل ظروف بالغة الصعوبة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، بأن "أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، بأن التواصل الخاص بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أخذ طابعاً مستقراً منذ شباط/فبراير الماضي.
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
