الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بالغة-التعقيد-وتجري-في-ظروف-صعبة-للغاية--1109947434.html
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T14:59+0000
2026-02-03T14:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا: "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، بل هو عمل دؤوب ومتعدد الجوانب".وتابعت زاخاروفا، خلال اجتماع مع طلاب في جامعة الإدارة الحكومية: "هذا ليس عملاً روتينياً، وليست هذه مفاوضات تقليدية من نوع: 'كل شيء على ما يرام، وعلاقاتنا طبيعية، وقد بادرتم بالتفاوض، والآن حان دورنا للتفاوض معكم'. إنه عمل بالغ التعقيد في ظل ظروف بالغة الصعوبة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، بأن "أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، بأن التواصل الخاص بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أخذ طابعاً مستقراً منذ شباط/فبراير الماضي.
https://sarabic.ae/20260202/الخارجية-الروسية-الالتزام-بصيغة-أنكوريج-الأصلية-يمكن-من-الحل-بشأن-أوكرانيا-عاجلا-أم-آجلا-1109915647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظروف صعبة للغاية

14:59 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة بالغة التعقيد وتجري في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأضافت زاخاروفا: "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، بل هو عمل دؤوب ومتعدد الجوانب".
وتابعت زاخاروفا، خلال اجتماع مع طلاب في جامعة الإدارة الحكومية: "هذا ليس عملاً روتينياً، وليست هذه مفاوضات تقليدية من نوع: 'كل شيء على ما يرام، وعلاقاتنا طبيعية، وقد بادرتم بالتفاوض، والآن حان دورنا للتفاوض معكم'. إنه عمل بالغ التعقيد في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

ووفقا لزاخاروفا، فإنه "لا يقتصر الأمر على مسار تفاوضي واحد، وليست هذه مجرد المفاوضات المعتادة. إنه عمل بالغ التعقيد والدقة، يجرى بطرق متعددة، وعلى مستويات مختلفة، وبمسارات متنوعة".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا
أمس, 17:21 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، بأن "أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة".
وقال لافروف لمقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، بافل زاروبين: "من الصعب اتهامنا بأننا من زرع الشقاق. أوروبا حاولت وما تزال زرع الشقاق بين روسيا والولايات المتحدة، معتبرة أن سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب تميل، كما يعتقدون، لصالح روسيا على حساب مصالح أوروبا".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول، بأن التواصل الخاص بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أخذ طابعاً مستقراً منذ شباط/فبراير الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала