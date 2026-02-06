عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تحشد عددا قياسيا من الطائرات المسيرة في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
وقال مصدر في الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "على خط الجبهة في مقاطعة سومي، حشدت القوات المسلحة الأوكرانية عددًا قياسيًا، بالنسبة لهذا الاتجاه، من أطقم الطائرات المسيّرة، بهدف إيقاف مجموعة القوات الروسية “الشمال”".وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقاطعة سومي: أكثر من 280 عسكريًا، وعشر مركبات، وقطعة مدفعية واحدة، ومحطتي حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للمواد والتموين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة سوميودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية..
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حشدت عددًا قياسيًا من أطقم الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي.
وقال مصدر في الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "على خط الجبهة في مقاطعة سومي، حشدت القوات المسلحة الأوكرانية عددًا قياسيًا، بالنسبة لهذا الاتجاه، من أطقم الطائرات المسيّرة، بهدف إيقاف مجموعة القوات الروسية “الشمال”".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
عسكريون أوكرانيون يلوذون بالفرار ويتركون مواقعهم في مقاطعة سومي
3 فبراير, 04:43 GMT
وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقاطعة سومي: أكثر من 280 عسكريًا، وعشر مركبات، وقطعة مدفعية واحدة، ومحطتي حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للمواد والتموين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة سومي
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية..
