القوات الأوكرانية تحشد عددا قياسيا من الطائرات المسيرة في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حشدت عددًا قياسيًا من أطقم الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال مصدر في الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "على خط الجبهة في مقاطعة سومي، حشدت القوات المسلحة الأوكرانية عددًا قياسيًا، بالنسبة لهذا الاتجاه، من أطقم الطائرات المسيّرة، بهدف إيقاف مجموعة القوات الروسية “الشمال”".وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقاطعة سومي: أكثر من 280 عسكريًا، وعشر مركبات، وقطعة مدفعية واحدة، ومحطتي حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات للمواد والتموين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة سوميودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية..
