https://sarabic.ae/20260206/القوات-الروسية-تأسر-مجموعة-من-الجنود-الأوكرانيين-في-زابوروجييه---وزارة-الدفاع-1110040349.html

القوات الروسية تأسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين في زابوروجييه - وزارة الدفاع

القوات الروسية تأسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين في زابوروجييه - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاقتحام التابعة لمجموعة القوات الروسية "الشرق" أسرت مجموعة من الجنود الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجييه. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T02:29+0000

2026-02-06T02:29+0000

2026-02-06T02:29+0000

وزارة الدفاع الروسية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

وجاء في البيان: "في مقاطعة زابوروجييه، طردت وحدات الاقتحام التابعة لمجموعة 'الشرق' مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية من نقطة تمركزهم. خلال المعركة، وألقى جزء من الجنود الأوكرانيين أسلحتهم واستسلموا".وأشار مقاتل يُلقب بـ "بروجيكتور" إلى أنه كان عليهم قطع 300-400 متر في أرض مكشوفة قبل الاقتراب من النقطة المحصنة للعدو، ثم السير عبر شريط الغابة. وقد اقتربوا من مواقع القوات الأوكرانية بهدوء وألقوا عليها القنابل اليدوية، وبعد تبادل نيران قصير أقنعوا الجنود الأوكرانيين بالاستسلام.ونقل البيان عن مقاتل آخر يُلقب بـ "ليوليك" قوله: وأفاد أحد الأسرى الأوكرانيين أنه عمل في موسكو كعامل بناء بين 2010 و2018، وأنه تم تجنيده قسراً، وتلقى تدريباً قصيراً، ثم أُرسل إلى موقع للدوريات دون مهام واضحة.وأضاف: "أرسلونا لتولي الموقع، لتغيير زملائنا. لم نكن نعرف شيئاً، ولم يُخبرنا أحد بمكاننا أو وجهتنا. عندما سمعنا اللغة الروسية بدأنا نطلب، 'لا تطلقوا النار، نرجوكم، نحن نستسلم، لا نريد القتال'. أخذنا الجنود الروس بشكل حسن، أتاحوا لنا التدخين، وأطعمونا وأعطونا ماءً. أريد أن أطمئن أمي وأختي أنني على قيد الحياة، الحمد لله. شكراً لهم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه-1109973817.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا