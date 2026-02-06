عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تأسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين في زابوروجييه - وزارة الدفاع
02:29 GMT 06.02.2026
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاقتحام التابعة لمجموعة القوات الروسية "الشرق" أسرت مجموعة من الجنود الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجييه.
وجاء في البيان: "في مقاطعة زابوروجييه، طردت وحدات الاقتحام التابعة لمجموعة 'الشرق' مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية من نقطة تمركزهم. خلال المعركة، وألقى جزء من الجنود الأوكرانيين أسلحتهم واستسلموا".
وأشار مقاتل يُلقب بـ "بروجيكتور" إلى أنه كان عليهم قطع 300-400 متر في أرض مكشوفة قبل الاقتراب من النقطة المحصنة للعدو، ثم السير عبر شريط الغابة. وقد اقتربوا من مواقع القوات الأوكرانية بهدوء وألقوا عليها القنابل اليدوية، وبعد تبادل نيران قصير أقنعوا الجنود الأوكرانيين بالاستسلام.
ونقل البيان عن مقاتل آخر يُلقب بـ "ليوليك" قوله:
"أسرناهم. عرضنا عليهم خياراً — الاستسلام دون قتال، دون إصابات ودون وفيات. وافقوا، لأن المخرج الوحيد كان عبر أرض مكشوفة وملغومة. قدمنا لهم مخرجاً بديلاً، فوافقوا".
وأفاد أحد الأسرى الأوكرانيين أنه عمل في موسكو كعامل بناء بين 2010 و2018، وأنه تم تجنيده قسراً، وتلقى تدريباً قصيراً، ثم أُرسل إلى موقع للدوريات دون مهام واضحة.
وأضاف: "أرسلونا لتولي الموقع، لتغيير زملائنا. لم نكن نعرف شيئاً، ولم يُخبرنا أحد بمكاننا أو وجهتنا. عندما سمعنا اللغة الروسية بدأنا نطلب، 'لا تطلقوا النار، نرجوكم، نحن نستسلم، لا نريد القتال'. أخذنا الجنود الروس بشكل حسن، أتاحوا لنا التدخين، وأطعمونا وأعطونا ماءً. أريد أن أطمئن أمي وأختي أنني على قيد الحياة، الحمد لله. شكراً لهم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
