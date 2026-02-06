https://sarabic.ae/20260206/إحباط-محاولة-اغتيال-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-في-موسكو---لجنة-التحقيق-الروسية-1110044739.html
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".وأضافت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب الجزء 3 من المادة 30، والجزء 1 من المادة 105 (محاولة القتل)، والجزء 1 من المادة 222 (الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية) فيما يتعلق بمحاولة قتل الجنرال فلاديمير أليكسييف".
https://sarabic.ae/20251201/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-رفيع-في-القرم-بتوجيهات-من-كييف-1107659790.html
الأخبار
محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - لجنة التحقيق الروسية
07:37 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 07:51 GMT 06.02.2026)
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار.
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".
وتابعت: "حاليًا، يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق بالعاصمة في مكان الحادث، وتجري دراسة لقطات كاميرات المراقبة، ويتم استجواب شهود عيان على الحادث".
وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".
وأضافت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب الجزء 3 من المادة 30، والجزء 1 من المادة 105 (محاولة القتل)، والجزء 1 من المادة 222 (الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية) فيما يتعلق بمحاولة قتل الجنرال فلاديمير أليكسييف".