محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - لجنة التحقيق الروسية
أمساليوم
بث مباشر
محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - لجنة التحقيق الروسية
محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - لجنة التحقيق الروسية
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لعملية اغتيال من قبل مجهول أطلق عليه النار.
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير (شباط) 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" ​​السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".

وتابعت: "حاليًا، يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق بالعاصمة في مكان الحادث، وتجري دراسة لقطات كاميرات المراقبة، ويتم استجواب شهود عيان على الحادث".

وأوضحت أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف
1 ديسمبر 2025, 06:10 GMT
وأضافت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب الجزء 3 من المادة 30، والجزء 1 من المادة 105 (محاولة القتل)، والجزء 1 من المادة 222 (الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية) فيما يتعلق بمحاولة قتل الجنرال فلاديمير أليكسييف".
الأمن الفيدرالي الروسي يحباط محاولة تفجير لخط أنابيب شركة "ترانسنفط" بمقاطعة تيومين
لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف
