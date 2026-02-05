https://sarabic.ae/20260205/القوات-الفضائية-الروسية-تطلق-صاروخ-سويوز-21-بي-الذي-يحمل-أقمارا-صناعية-عسكرية---وزارة-الدفاع--1110034987.html
القوات الفضائية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية - وزارة الدفاع
القوات الفضائية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية أطلقت صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T19:49+0000
2026-02-05T19:49+0000
2026-02-05T19:49+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101544/93/1015449359_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_35138bfc2113593e6b72c6b90ea91207.jpg
وأضافت وزارة الدفاع الروسية ، أنه "تمت عملية إطلاق ناجح لمركبة إطلاق من طراز سويوز-2.1بي من قاعدة بليسيتسك الفضائية، حاملةً مركبة فضائية لصالح الوزارة".وجاء في البيان: "يوم الخميس 5 فبراير/شباط، في تمام الساعة 9:59 مساءً (بتوقيت موسكو)، أطلق طاقم قتالي من القوات الفضائية بنجاح صاروخ "سويوز-2.1 بي" متوسط الحجم يحمل مركبة فضائية لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة أرخانجيلسك".وأعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، يوم 27 يناير/ كانون الثاني، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع بقدرة رفع كبيرة تعمل بالهيدروجين خلال الفترة 2030-2031.وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.
https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-21إي-حاملا-قمرا-صناعيا--1108573338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101544/93/1015449359_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d5bf1316a1d3d21b77ddbd78c437d55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الفضائية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية أطلقت صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية ، أنه "تمت عملية إطلاق ناجح لمركبة إطلاق من طراز سويوز-2.1بي من قاعدة بليسيتسك الفضائية، حاملةً مركبة فضائية لصالح الوزارة".
وجاء في البيان: "يوم الخميس 5 فبراير/شباط، في تمام الساعة 9:59 مساءً (بتوقيت موسكو)، أطلق طاقم قتالي من القوات الفضائية بنجاح صاروخ "سويوز-2.1 بي" متوسط الحجم يحمل مركبة فضائية لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة أرخانجيلسك".
ويُعدّ هذا أول إطلاق فضائي روسي في عام 2026، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
25 ديسمبر 2025, 15:15 GMT
وأعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، يوم 27 يناير/ كانون الثاني، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع بقدرة رفع كبيرة تعمل بالهيدروجين خلال الفترة 2030-2031.
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.