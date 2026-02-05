القوات الفضائية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية - وزارة الدفاع

عربي
19:49 GMT 05.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة فضائية من نوع "سيوز"
إطلاق مركبة فضائية من نوع سيوز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية أطلقت صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية ، أنه "تمت عملية إطلاق ناجح لمركبة إطلاق من طراز سويوز-2.1بي من قاعدة بليسيتسك الفضائية، حاملةً مركبة فضائية لصالح الوزارة".
وجاء في البيان: "يوم الخميس 5 فبراير/شباط، في تمام الساعة 9:59 مساءً (بتوقيت موسكو)، أطلق طاقم قتالي من القوات الفضائية بنجاح صاروخ "سويوز-2.1 بي" متوسط ​​الحجم يحمل مركبة فضائية لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة أرخانجيلسك".

ويُعدّ هذا أول إطلاق فضائي روسي في عام 2026، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وأعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، يوم 27 يناير/ كانون الثاني، عن التخطيط لأول رحلة تجريبية لصاروخ "أنغارا" الثقيل، الذي يتمتع بقدرة رفع كبيرة تعمل بالهيدروجين خلال الفترة 2030-2031.
ووفقًا لعرضٍ قدّمه بارانوف في الجلسة العامة لسلسلة قراءات سيرغي كوروليف الأكاديمية التذكارية في مجال رواد الفضاء، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للمرحلة العلوية الثقيلة التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين على متن صاروخ "أنغارا"، خلال الفترة 2030-2031 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وتُجهز المرحلة العلوية التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين بمحرك "آر دي - 0146"، ويمكن إعادة تشغيله حتى 5 مرات أثناء الطيران.
