القوات الروسية تدمر 69 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، يأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية . 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: " خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية".وتابع البيان: "(تم تدمير) 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي أوريول وكالوغا، وطائر مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي أستراخان وفورونيج". ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف

