مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال المصدر في الوكالة: "في مقاطعة سومي، شن العدو هجومين مضادين قرب ميروبولي بواسطة اللواء الميكانيكي المنفصل الحادي والعشرين، وقرب فاراشينو بواسطة اللواء المحمول جواً المنفصل الحادي والسبعين.وأضاف المصدر: "تم صد الهجمات بقوة نارية شاملة، وتم تدمير جميع مجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر: "في قطاع خاتنو على الجبهة، حاولت مجموعتان هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية استعادة مواقع خسرتها في بلدة تشوغونوفكا، ونتيجةً للعمليات المنسقة لجنودنا، تمّ صد الهجوم المضاد، وتم دحر العدو". واختتم المصدر حديثه قائلاً: "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يُنفذ الجيش بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي".وبلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أكثر من 150 جنديًا و12 شاحنة صغيرة و4 مستودعات للذخيرة.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء أوكراني في مقاطعة سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
أفاد مصدرعسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بتدمير الجيش الروسي لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء شنها أربع هجمات مضادة على محوري سومي وخاركوف.
وقال المصدر في الوكالة: "في مقاطعة سومي، شن العدو هجومين مضادين قرب ميروبولي بواسطة اللواء الميكانيكي المنفصل الحادي والعشرين، وقرب فاراشينو بواسطة اللواء المحمول جواً المنفصل الحادي والسبعين.
وأضاف المصدر: "تم صد الهجمات بقوة نارية شاملة، وتم تدمير جميع مجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقاً للمصدر نفسه، تم تحييد مجموعات هجومية نشرها العدو في مقاطعة خاركوف.

وأضاف المصدر: "في قطاع خاتنو على الجبهة، حاولت مجموعتان هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية استعادة مواقع خسرتها في بلدة تشوغونوفكا، ونتيجةً للعمليات المنسقة لجنودنا، تمّ صد الهجوم المضاد، وتم دحر العدو".
واختتم المصدر حديثه قائلاً: "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يُنفذ الجيش بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الأحد، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حررت بلدة غلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أكثر من 150 جنديًا و12 شاحنة صغيرة و4 مستودعات للذخيرة.
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء أوكراني في مقاطعة سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
