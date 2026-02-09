https://sarabic.ae/20260209/مصدر-عسكري-روسي-لـسبوتنيك-تدمير-مجموعات-أوكرانية-أثناء-هجومها-على-مقاطعتي-سومي-وخاركوف-1110161838.html

مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف

أفاد مصدرعسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بتدمير الجيش الروسي لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، أثناء شنها أربع هجمات مضادة على محوري سومي... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المصدر في الوكالة: "في مقاطعة سومي، شن العدو هجومين مضادين قرب ميروبولي بواسطة اللواء الميكانيكي المنفصل الحادي والعشرين، وقرب فاراشينو بواسطة اللواء المحمول جواً المنفصل الحادي والسبعين.وأضاف المصدر: "تم صد الهجمات بقوة نارية شاملة، وتم تدمير جميع مجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر: "في قطاع خاتنو على الجبهة، حاولت مجموعتان هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية استعادة مواقع خسرتها في بلدة تشوغونوفكا، ونتيجةً للعمليات المنسقة لجنودنا، تمّ صد الهجوم المضاد، وتم دحر العدو". واختتم المصدر حديثه قائلاً: "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يُنفذ الجيش بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي".وبلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أكثر من 150 جنديًا و12 شاحنة صغيرة و4 مستودعات للذخيرة.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء أوكراني في مقاطعة سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"

