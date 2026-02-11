https://sarabic.ae/20260211/تدمير-مواقع-إعداد-وإطلاق-طائرات-مسيّرة-أوكرانية-قرب-تشيرنيغوف-الأوكرانية---الأمن-الروسي-1110236564.html
تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تنفيذ ضربة مشتركة بواسطة منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" والطائرات المسيّرة "غيران" في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية، استهدفت مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة وُجهت إلى منطقة بلدة جادوفو، حيث كان مقاتلو القوات الأوكرانية ينفذون عمليات إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية.وقال ممثل الجهاز: "بضربة مشتركة من منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية 'إسكندر-إم' والطائرات المسيّرة 'غيران'، تم استهداف مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة جادوفو. ومن هناك كان العدو ينفذ إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية، مستهدفًا البنية التحتية المدنية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
ar_EG
03:52 GMT 11.02.2026
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تنفيذ ضربة مشتركة بواسطة منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" والطائرات المسيّرة "غيران" في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية، استهدفت مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
" إن الضربة وُجهت إلى منطقة بلدة جادوفو، حيث كان مقاتلو القوات الأوكرانية ينفذون عمليات إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية.
وقال ممثل الجهاز: "بضربة مشتركة من منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية 'إسكندر-إم' والطائرات المسيّرة 'غيران'، تم استهداف مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة جادوفو. ومن هناك كان العدو ينفذ إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية، مستهدفًا البنية التحتية المدنية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.