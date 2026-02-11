تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260211/تدمير-مواقع-إعداد-وإطلاق-طائرات-مسيّرة-أوكرانية-قرب-تشيرنيغوف-الأوكرانية---الأمن-الروسي-1110236564.html
تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسي
تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تنفيذ ضربة مشتركة بواسطة منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" والطائرات المسيّرة "غيران" في مقاطعة... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T03:52+0000
2026-02-11T03:57+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101355/86/1013558602_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_f2fadfbb2ef82cc5cb0c60b9d9938079.jpg
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة وُجهت إلى منطقة بلدة جادوفو، حيث كان مقاتلو القوات الأوكرانية ينفذون عمليات إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية.وقال ممثل الجهاز: "بضربة مشتركة من منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية 'إسكندر-إم' والطائرات المسيّرة 'غيران'، تم استهداف مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة جادوفو. ومن هناك كان العدو ينفذ إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية، مستهدفًا البنية التحتية المدنية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260209/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-التي-تدعم-الجيش-الأوكراني---وزارة-الدفاع-1110172329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101355/86/1013558602_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_991fe2e839d08336e29fb5463120d33c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

تدمير مواقع إعداد وإطلاق طائرات مسيرة أوكرانية قرب تشيرنيغوف - الأمن الروسي

03:52 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 03:57 GMT 11.02.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورإسكندر
إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تنفيذ ضربة مشتركة بواسطة منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" والطائرات المسيّرة "غيران" في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية، استهدفت مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك" إن الضربة وُجهت إلى منطقة بلدة جادوفو، حيث كان مقاتلو القوات الأوكرانية ينفذون عمليات إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية.
القوات الروسية تدمر راجمة هيمارس في مقاطعة تشيرنيغيف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل التي تدعم الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
9 فبراير, 10:07 GMT
وقال ممثل الجهاز: "بضربة مشتركة من منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية 'إسكندر-إم' والطائرات المسيّرة 'غيران'، تم استهداف مواقع إعداد وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة جادوفو. ومن هناك كان العدو ينفذ إطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي الروسية، مستهدفًا البنية التحتية المدنية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала