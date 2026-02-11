https://sarabic.ae/20260211/الناتو-يعترف-بتفوق-روسيا-على-الحلف-في-سرعة-التكيف-القتالي-1110234947.html
"الناتو" يعترف بتفوق روسيا على الحلف في سرعة التكيف القتالي
اعترف القائد الأعلى للقوات المتحدة في الناتو لشؤون التحول، الأدميرال بيير فاندياي، الثلاثا، بأن روسيا تتفوق على الحلف في سرعة تكييف الخبرات القتالية. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال فاندياي خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: "الدرس الأول الذي علينا تطبيقه عمليًا وفهمه هو ما إذا كانت لدينا منظمة قادرة على التكيف بهذه السرعة. روسيا تجيد التكيف بشكل كبير، وربما تفعل ذلك أفضل منا".وفي السنوات الأخيرة، تؤكد روسيا نشاطًا غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا ذلك بأنه "ردع العدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تكون خطرة على مصالحها.
وقال فاندياي خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: "الدرس الأول الذي علينا تطبيقه عمليًا وفهمه هو ما إذا كانت لدينا منظمة قادرة على التكيف بهذه السرعة. روسيا تجيد التكيف بشكل كبير، وربما تفعل ذلك أفضل منا".
وفي السنوات الأخيرة، تؤكد روسيا نشاطًا غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا ذلك بأنه "ردع العدوان الروسي".
وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا
. وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تكون خطرة على مصالحها.