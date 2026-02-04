https://sarabic.ae/20260204/رئيس-الوفد-الروسي-في-فيينا-الناتو-يهيئ-أوروبا-لمواجهة-عسكرية-واسعة-مع-روسيا-1109978672.html
رئيس الوفد الروسي في فيينا: "الناتو" يهيئ أوروبا لمواجهة عسكرية واسعة مع روسيا
صرّحت يوليا جدانوفا، رئيسة الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، اليوم الأربعاء، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهيئ أوروبا بشكل عاجل... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
صرّحت يوليا جدانوفا، رئيسة الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، اليوم الأربعاء، أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهيئ أوروبا بشكل عاجل لمواجهة عسكرية مع روسيا خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات".
وقالت في كلمة لها خلال الجلسة العامة رقم 1126 لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في فيينا: "نشهد اليوم استعداد حلف شمال الأطلسي
لمواجهة عسكرية واسعة النطاق مع روسيا".
وأضافت: "لقد تم بالفعل تحديد أطر زمنية لذلك في العواصم الأوروبية خلال سنتين إلى أربع سنوات".
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، بأن "التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا".
وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".