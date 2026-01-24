https://sarabic.ae/20260124/خبير-عسكري-أمريكي-أوروبا-تدمر-نفسها-وليس-روسيا-1109576911.html
خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا
خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا
أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن روسيا لا تسعى لهزيمة أوروبا، الأمر الذي سيؤدي حينها إلى تدمير نفسها، موضحا أن أوريا ترغب في التفاوض مع روسيا
وقال مارتيانوف: "روسيا لا تسعى إلى هزيمة أوروبا استراتيجياً، لكن أوروبا تدمر نفسها بنفسها. إحدى الحيل الاستراتيجية الرئيسية هي عدم التدخل في شؤون العدو عندما يرتكب خطأً، من المستحيل التحدث إلى ممثلي أوروبا الغربية، لأن معظمهم يكرهون الروس".وتابع: "حلف الناتو عاجز عن الدفاع عن نفسه. انظروا فقط إلى كييف، إلى الفيديو الذي يُظهر صاروخ كروز روسي بعيد المدى يُحلق في السماء، وكأنه يستمتع بذلك. يحاول نظام باتريوت للدفاع الجوي إسقاطه ولكنه يفشل. من المستحيل اعتراضه ببساطة، يصيب هدفه".أفادت وزارة الدفاع بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في جميع قطاعات المنطقة العسكرية الشمالية تجاوزت 8810 جنديًا خلال الأسبوع الماضي. كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات، من بينها دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و116 مركبة قتالية مدرعة، و75 قطعة مدفعية. ودُمرت 36 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 71 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات.في ديسمبر/كانون الأول، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية. وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الزعيمين يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات.رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكاروسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف
