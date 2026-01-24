عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن روسيا لا تسعى لهزيمة أوروبا، الأمر الذي سيؤدي حينها إلى تدمير نفسها، موضحا أن أوريا ترغب في التفاوض مع روسيا بسبب خسائر قوات كييف.
وقال مارتيانوف: "روسيا لا تسعى إلى هزيمة أوروبا استراتيجياً، لكن أوروبا تدمر نفسها بنفسها. إحدى الحيل الاستراتيجية الرئيسية هي عدم التدخل في شؤون العدو عندما يرتكب خطأً، من المستحيل التحدث إلى ممثلي أوروبا الغربية، لأن معظمهم يكرهون الروس".

وفي الوقت نفسه، أعرب عن ثقته بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا أثبتت بوضوح أن المعدات العسكرية الغربية غير قادرة على مواجهة أنظمة الضربات الروسية.

وتابع: "حلف الناتو عاجز عن الدفاع عن نفسه. انظروا فقط إلى كييف، إلى الفيديو الذي يُظهر صاروخ كروز روسي بعيد المدى يُحلق في السماء، وكأنه يستمتع بذلك. يحاول نظام باتريوت للدفاع الجوي إسقاطه ولكنه يفشل. من المستحيل اعتراضه ببساطة، يصيب هدفه".

وأوضح: "لفهم سبب رغبة أوروبا المفاجئة في التفاوض مع روسيا، انظروا فقط إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية. إنها خسائر معتادة تمامًا - حوالي 1300 قتيل يوميًا".

رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته
22 يناير, 20:32 GMT
أفادت وزارة الدفاع بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في جميع قطاعات المنطقة العسكرية الشمالية تجاوزت 8810 جنديًا خلال الأسبوع الماضي. كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات، من بينها دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و116 مركبة قتالية مدرعة، و75 قطعة مدفعية. ودُمرت 36 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 71 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات.

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي أن الحكومات الأوروبية، بما فيها فرنسا وإيطاليا، تضغط على الاتحاد الأوروبي لإنشاء منصب تفاوضي يمثل مصالحها في تسوية الأزمة الأوكرانية. وينظر الدبلوماسيون إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب كأحد المرشحين المحتملين.

في ديسمبر/كانون الأول، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية. وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الزعيمين يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات.
