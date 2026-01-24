https://sarabic.ae/20260124/خبير-عسكري-أمريكي-أوروبا-تدمر-نفسها-وليس-روسيا-1109576911.html

خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا

خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن روسيا لا تسعى لهزيمة أوروبا، الأمر الذي سيؤدي حينها إلى تدمير نفسها، موضحا أن أوريا ترغب في التفاوض مع روسيا... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-24T05:19+0000

2026-01-24T05:19+0000

2026-01-24T05:19+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وقال مارتيانوف: "روسيا لا تسعى إلى هزيمة أوروبا استراتيجياً، لكن أوروبا تدمر نفسها بنفسها. إحدى الحيل الاستراتيجية الرئيسية هي عدم التدخل في شؤون العدو عندما يرتكب خطأً، من المستحيل التحدث إلى ممثلي أوروبا الغربية، لأن معظمهم يكرهون الروس".وتابع: "حلف الناتو عاجز عن الدفاع عن نفسه. انظروا فقط إلى كييف، إلى الفيديو الذي يُظهر صاروخ كروز روسي بعيد المدى يُحلق في السماء، وكأنه يستمتع بذلك. يحاول نظام باتريوت للدفاع الجوي إسقاطه ولكنه يفشل. من المستحيل اعتراضه ببساطة، يصيب هدفه".أفادت وزارة الدفاع بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في جميع قطاعات المنطقة العسكرية الشمالية تجاوزت 8810 جنديًا خلال الأسبوع الماضي. كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات، من بينها دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و116 مركبة قتالية مدرعة، و75 قطعة مدفعية. ودُمرت 36 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 71 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات.في ديسمبر/كانون الأول، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية. وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الزعيمين يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات.رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكاروسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف

https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يشبه-الاتحاد-الأوروبي-بـصالون-تدليك-ويدعو-لتغيير-قيادته-1109538433.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا