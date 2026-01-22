رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته

عربي
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يشبه-الاتحاد-الأوروبي-بـصالون-تدليك-ويدعو-لتغيير-قيادته-1109538433.html
رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته
رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته
سبوتنيك عربي
شبّه رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك"، والذي "يتطلب استبدال موظفيه، وليس أسرّته، لكي يعمل بفعالية". 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T20:32+0000
2026-01-22T20:32+0000
الإتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg
وقال فيكو في رسالة مصورة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "من منظور سلوفاكيا، وهي ليست دولة كبيرة ولا قوية، سأناضل من أجل اتحاد أوروبي قوي. من أجل اتحاد قوي وعادل، قادر على التعبير عن آرائه باستقلالية، كما نفعل في سلوفاكيا. أيها الأصدقاء الأعزاء، ينطبق الأمر نفسه على الاتحاد الأوروبي كما ينطبق على صالون التدليك: إذا لم ينجح شيء ما، فلا يكفي تغيير الأسرة؛ بل يجب تغيير الموظفين".وأضاف فيكو: "إذا كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يرفض الاجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فما فائدة خدماتها؟ لا يمكننا الخروج من الأزمة العميقة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي إلا بقيادة جديدة وأفكار جديدة".واختتم فيكو قائلاً: "لا تقدم القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي أي إجابة على أي من هذه الأسئلة الحاسمة، لذا يجب أن تتغير. هذه ليست ملاحظة حاقدة أو شخصية، إنها حقيقة سياسية".وكان رئيس الوزراء السلوفاكي أعلن في 11 يناير/كانون الثاني، ضرورة استبدال كالاس من منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وادعى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، ويفتقر إلى رأي مستقل بشأن الأحداث العالمية.
https://sarabic.ae/20260117/وزير-الدفاع-البلجيكي-يفضح-عجز-الاتحاد-الأوروبي-أمام-أمريكا-إن-قررت-احتلال-غرينلاند-1109333884.html
https://sarabic.ae/20260111/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يطالب-بإقالة-كايا-كالاس-من-منصبها-في-الاتحاد-الأوروبي-1109132144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07bd9bcab5409ce08a52ff894ec0b5ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الإتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته

20:32 GMT 22.01.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
شبّه رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك"، والذي "يتطلب استبدال موظفيه، وليس أسرّته، لكي يعمل بفعالية".
وقال فيكو في رسالة مصورة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "من منظور سلوفاكيا، وهي ليست دولة كبيرة ولا قوية، سأناضل من أجل اتحاد أوروبي قوي. من أجل اتحاد قوي وعادل، قادر على التعبير عن آرائه باستقلالية، كما نفعل في سلوفاكيا. أيها الأصدقاء الأعزاء، ينطبق الأمر نفسه على الاتحاد الأوروبي كما ينطبق على صالون التدليك: إذا لم ينجح شيء ما، فلا يكفي تغيير الأسرة؛ بل يجب تغيير الموظفين".
وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن الاتحاد الأوروبي يسترشد حاليا فقط بكراهية روسيا، وأن قيادته لا يمكن أن تضم أشخاصا لا يرغب اللاعبون العالميون في الاجتماع معهم.
الجيش البلجيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند
17 يناير, 10:55 GMT
وأضاف فيكو: "إذا كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يرفض الاجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فما فائدة خدماتها؟ لا يمكننا الخروج من الأزمة العميقة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي إلا بقيادة جديدة وأفكار جديدة".
وبين فيكو أنه "من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، تراجع القدرة التنافسية للاتحاد بسبب الأهداف المناخية المبالغ فيها، والوضع المتعلق بالهجرة غير الشرعية، وعدم وجود شجاعة للتعبير عن الرأي الخاص بشأن قضايا السياسة الخارجية الرئيسية".
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي
11 يناير, 16:46 GMT
واختتم فيكو قائلاً: "لا تقدم القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي أي إجابة على أي من هذه الأسئلة الحاسمة، لذا يجب أن تتغير. هذه ليست ملاحظة حاقدة أو شخصية، إنها حقيقة سياسية".
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي أعلن في 11 يناير/كانون الثاني، ضرورة استبدال كالاس من منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وادعى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، ويفتقر إلى رأي مستقل بشأن الأحداث العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала