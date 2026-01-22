https://sarabic.ae/20260122/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يشبه-الاتحاد-الأوروبي-بـصالون-تدليك-ويدعو-لتغيير-قيادته-1109538433.html

رئيس وزراء سلوفاكيا يشبه الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك" ويدعو لتغيير قيادته

شبّه رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الاتحاد الأوروبي بـ"صالون تدليك"، والذي "يتطلب استبدال موظفيه، وليس أسرّته، لكي يعمل بفعالية".

وقال فيكو في رسالة مصورة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "من منظور سلوفاكيا، وهي ليست دولة كبيرة ولا قوية، سأناضل من أجل اتحاد أوروبي قوي. من أجل اتحاد قوي وعادل، قادر على التعبير عن آرائه باستقلالية، كما نفعل في سلوفاكيا. أيها الأصدقاء الأعزاء، ينطبق الأمر نفسه على الاتحاد الأوروبي كما ينطبق على صالون التدليك: إذا لم ينجح شيء ما، فلا يكفي تغيير الأسرة؛ بل يجب تغيير الموظفين".وأضاف فيكو: "إذا كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يرفض الاجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فما فائدة خدماتها؟ لا يمكننا الخروج من الأزمة العميقة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي إلا بقيادة جديدة وأفكار جديدة".واختتم فيكو قائلاً: "لا تقدم القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي أي إجابة على أي من هذه الأسئلة الحاسمة، لذا يجب أن تتغير. هذه ليست ملاحظة حاقدة أو شخصية، إنها حقيقة سياسية".وكان رئيس الوزراء السلوفاكي أعلن في 11 يناير/كانون الثاني، ضرورة استبدال كالاس من منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وادعى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، ويفتقر إلى رأي مستقل بشأن الأحداث العالمية.

