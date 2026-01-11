رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يطالب-بإقالة-كايا-كالاس-من-منصبها-في-الاتحاد-الأوروبي-1109132144.html
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
دعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، إلى إقالة كايا كالاس من منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T16:46+0000
2026-01-11T16:46+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
ونقلت قناة "تي إيه 3" السلوفاكية عن فيتسو قوله إن "رئيسة وزراء إستونيا السابقة ذات التوجه المتشدد كايا كالاس، ينبغي استبدالها من منصب مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي".واعتبر فيتسو أن التكتل الأوروبي يتسم بالقدر المفرط من السلبية، وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التوصل إلى حلول خاصة بهم، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي لا يقدّم شيئًا سوى الكراهية تجاه روسيا".وتُعرف كايا كالاس بتبنيها نهجًا متشددًا في إدارة ملفات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حيث تدعو بشكل متكرر إلى تقديم دعم عسكري ومالي لكييف وتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأمريكية على وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتأكيد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260109/دميترييف-ردا-على-كالاس-لا-توجد-منظومات-قادرة-على-مواجهة-أوريشنيك-1109061486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبي

16:46 GMT 11.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
دعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، إلى إقالة كايا كالاس من منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مواقفها المتشددة.
ونقلت قناة "تي إيه 3" السلوفاكية عن فيتسو قوله إن "رئيسة وزراء إستونيا السابقة ذات التوجه المتشدد كايا كالاس، ينبغي استبدالها من منصب مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "سأقول هذا بصوت عالٍ للمرة الأولى: … نحتاج إلى استبدال الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، السيدة كالاس".
واعتبر فيتسو أن التكتل الأوروبي يتسم بالقدر المفرط من السلبية، وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التوصل إلى حلول خاصة بهم، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي لا يقدّم شيئًا سوى الكراهية تجاه روسيا".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
دميترييف ردا على كالاس: لا توجد منظومات قادرة على مواجهة "أوريشنيك"
9 يناير, 15:18 GMT
كما قال فيتسو إن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على الاتفاق على دفاع جماعي دون الرجوع إلى الولايات المتحدة"، موجها انتقاداته للمملكة المتحدة وفرنسا لمحاولتهما، بحسب قوله، "استفزاز روسيا نحو صراع مسلح عبر الإعلان عن خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا".
وتُعرف كايا كالاس بتبنيها نهجًا متشددًا في إدارة ملفات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حيث تدعو بشكل متكرر إلى تقديم دعم عسكري ومالي لكييف وتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأمريكية على وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتأكيد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала