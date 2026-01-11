https://sarabic.ae/20260111/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-يطالب-بإقالة-كايا-كالاس-من-منصبها-في-الاتحاد-الأوروبي-1109132144.html
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في الاتحاد الأوروبي
دعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، إلى إقالة كايا كالاس من منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب
ونقلت قناة "تي إيه 3" السلوفاكية عن فيتسو قوله إن "رئيسة وزراء إستونيا السابقة ذات التوجه المتشدد كايا كالاس، ينبغي استبدالها من منصب مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي".واعتبر فيتسو أن التكتل الأوروبي يتسم بالقدر المفرط من السلبية، وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التوصل إلى حلول خاصة بهم، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي لا يقدّم شيئًا سوى الكراهية تجاه روسيا".وتُعرف كايا كالاس بتبنيها نهجًا متشددًا في إدارة ملفات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حيث تدعو بشكل متكرر إلى تقديم دعم عسكري ومالي لكييف وتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأمريكية على وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتأكيد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات.
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في الاتحاد الأوروبي
دعا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، إلى إقالة كايا كالاس من منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مواقفها المتشددة.
ونقلت قناة "تي إيه 3" السلوفاكية عن فيتسو قوله إن "رئيسة وزراء إستونيا السابقة ذات التوجه المتشدد كايا كالاس، ينبغي استبدالها من منصب مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "سأقول هذا بصوت عالٍ للمرة الأولى: … نحتاج إلى استبدال الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، السيدة كالاس".
واعتبر فيتسو أن التكتل الأوروبي يتسم بالقدر المفرط من السلبية، وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي لفشلهم في التوصل إلى حلول خاصة بهم، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي لا يقدّم شيئًا سوى الكراهية تجاه روسيا".
كما قال فيتسو إن "الاتحاد الأوروبي غير قادر على الاتفاق على دفاع جماعي دون الرجوع إلى الولايات المتحدة"، موجها انتقاداته للمملكة المتحدة وفرنسا لمحاولتهما، بحسب قوله، "استفزاز روسيا نحو صراع مسلح عبر الإعلان عن خطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا".
وتُعرف كايا كالاس بتبنيها نهجًا متشددًا في إدارة ملفات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حيث تدعو بشكل متكرر إلى تقديم دعم عسكري ومالي لكييف وتشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا، في نفس الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأمريكية على وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتأكيد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات.