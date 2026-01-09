دميترييف ردا على كالاس: لا توجد منظومات قادرة على مواجهة "أوريشنيك"
علّق كيريل دميترييف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عبر منصة "إكس"، ردًا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن "ضرورة" تزويد أوكرانيا بوسائل دفاعية عقب الضربة الصاروخية الأخيرة.
وقال دميترييف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كايا ليست ذكية أو واسعة المعرفة، لكن حتى هي يجب أن تدرك أنه لا توجد أي منظومات دفاع جوي قادرة على مواجهة الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك"، الذي تبلغ سرعته 10 ماخ".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".
وأوضح أن "الضربات طالت منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة، التي استُخدمت في الهجوم، إضافة إلى بنى تحتية للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني"، مؤكداً أن أهداف الضربة تحققت بالكامل.
يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.