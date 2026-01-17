وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند

عربي
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند
وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند
سبوتنيك عربي
أقرّ وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا في غرينلاند إذا قررت واشنطن ضمّ الجزيرة، لكنه أكد أن لدى... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
غرينلاند
أخبار الدنمارك
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال فرانكن، في مقابلة مع قناة "في أر تي": "هل سنشنّ حربًا على غرينلاند حقًا؟ التفوق العسكري الأمريكي هائل، لا سيما في هذه المنطقة، انظروا فقط إلى خطوط إمدادهم، لا يمكننا هزيمتهم عسكريًا".وأردف: "لذلك، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء بذل كل ما في وسعنا للالتزام بالخطة الأساسية".وتعتبر غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
https://sarabic.ae/20260116/وزير-الدفاع-الإيطالي-يصف-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-غرينلاند-بـالمزحة-1109321376.html
غرينلاند
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند

أقرّ وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا في غرينلاند إذا قررت واشنطن ضمّ الجزيرة، لكنه أكد أن لدى الاتحاد خطة بديلة.
وقال فرانكن، في مقابلة مع قناة "في أر تي": "هل سنشنّ حربًا على غرينلاند حقًا؟ التفوق العسكري الأمريكي هائل، لا سيما في هذه المنطقة، انظروا فقط إلى خطوط إمدادهم، لا يمكننا هزيمتهم عسكريًا".
وأردف: "لذلك، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء بذل كل ما في وسعنا للالتزام بالخطة الأساسية".
وأوضح فرانكن أن الخطة الأساسية للاتحاد الأوروبي هي إقناع الولايات المتحدة بقدرته على حلّ الموقف بشكل مستقل في حال ظهور مشاكل أمنية في غرينلاند.
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
وزير الدفاع الإيطالي يصف إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند بـ"المزحة"
أمس, 20:38 GMT
وقال ردًا على سؤال حول ما سيفعله الاتحاد الأوروبي إذا فشلت الخطة الأساسية وسيطرت الولايات المتحدة على غرينلاند عسكريًا: "الخطة البديلة موجودة دائمًا، لا ينبغي أن نتحدث عنها كثيرًا، لكن هناك دائمًا حلول احتياطية".
وتعتبر غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
