وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند
وزير الدفاع البلجيكي يفضح عجز الاتحاد الأوروبي أمام أمريكا إن قررت احتلال غرينلاند
أقرّ وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا في غرينلاند إذا قررت واشنطن ضمّ الجزيرة، لكنه أكد أن لدى الاتحاد خطة بديلة.
وقال فرانكن، في مقابلة مع قناة "في أر تي": "هل سنشنّ حربًا على غرينلاند حقًا؟ التفوق العسكري الأمريكي هائل، لا سيما في هذه المنطقة، انظروا فقط إلى خطوط إمدادهم، لا يمكننا هزيمتهم عسكريًا".وأردف: "لذلك، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء بذل كل ما في وسعنا للالتزام بالخطة الأساسية".
أقرّ وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأن الاتحاد الأوروبي عاجز عن هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا في غرينلاند إذا قررت واشنطن ضمّ الجزيرة، لكنه أكد أن لدى الاتحاد خطة بديلة.
وقال فرانكن، في مقابلة مع قناة "في أر تي": "هل سنشنّ حربًا على غرينلاند حقًا؟ التفوق العسكري الأمريكي هائل، لا سيما في هذه المنطقة، انظروا فقط إلى خطوط إمدادهم، لا يمكننا هزيمتهم عسكريًا".
وأردف: "لذلك، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء بذل كل ما في وسعنا للالتزام بالخطة الأساسية".
وأوضح فرانكن أن الخطة الأساسية للاتحاد الأوروبي هي إقناع الولايات المتحدة بقدرته على حلّ الموقف بشكل مستقل في حال ظهور مشاكل أمنية في غرينلاند.
وقال ردًا على سؤال حول ما سيفعله الاتحاد الأوروبي إذا فشلت الخطة الأساسية وسيطرت الولايات المتحدة على غرينلاند عسكريًا: "الخطة البديلة موجودة دائمًا، لا ينبغي أن نتحدث عنها كثيرًا، لكن هناك دائمًا حلول احتياطية".
وتعتبر غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.