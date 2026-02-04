https://sarabic.ae/20260204/أوشاكوف-نهج-روسيا-والصين-في-العلاقات-مع-أمريكا-متطابق-1109974995.html
أوشاكوف: نهج روسيا والصين في العلاقات مع أمريكا متطابق
أوشاكوف: نهج روسيا والصين في العلاقات مع أمريكا متطابق
سبوتنيك عربي
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن نهج روسيا والصين في العلاقات مع الولايات المتحدة متطابق، مشيرا إلى أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T12:44+0000
2026-02-04T12:44+0000
2026-02-04T12:44+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:258:2047:1409_1920x0_80_0_0_97040aecd67308c7bf60a78fd8c421b3.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نهجنا (روسيا والصين) في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية متطابق عمليا. ويتجلى ذلك، على سبيل المثال، في تقييمنا لمبادرة الرئيس الأمريكي بإنشاء "مجلس سلام (حول غزة)". وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين أكدا أن الشراكة بين روسيا والصين قائمة على المساواة وليست موجهة ضد أي طرف، قائلا: "أكد فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، مجدداً أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين بلغا مستوى غير مسبوق، وأنهما متكافئان ومتبادلا المنفعة، وليسا موجهين ضد أي طرف، ولن يتأثرا بأي تغييرات في الوضع الراهن".وتابع: "اتفق الرئيسان على ضرورة وجود آليات دائمة للمشاورات الثنائية عبر جميع القنوات، مجلس الأمن، ووزارتي الخارجية والدفاع، مما من شأنه تعزيز التواصل الشخصي بينهما، أي التواصل بين الرئيسين". وأضاف: "بشكل عام، أتاحت هذه المحادثة المباشرة والسرية للرئيسين إعادة التأكيد على الأولويات الاستراتيجية الأساسية لعملهما المشترك في الفترة المقبلة".وتابع: "قارن القادة بين نهجهم تجاه الوضع المحيط بفنزويلا وكوبا، وأعربوا عن دعمهم للحفاظ على مستوى التعاون الذي طورته بلداننا مع كاراكاس وهافانا".وأكد أوشاكوف أن الرئيسن أوليا اهتماما خاصا للوضع المحيط بإيران، وقال: "كما ذكرت سابقا، نوقشت العديد من القضايا الدولية الأخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع المتوتر المحيط بإيران".وأكمل أوشاكوف: خلال المحادثة، وجه الرئيس شي جين بينغ، دعوة إلى فلاديمير بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى الصين، في النصف الأول من العام. وقد قبلت الدعوة بامتنان، وستتم مناقشة المواعيد والتفاصيل لاحقا". وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الصيني شي جين بينغ، دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين، وذلك خلال محادثة عبر الفيديو جرت بينهما، وقال بوتين: "أود أن أهنئكم شخصيا، ومن خلالكم، جميع أبناء الشعب الصيني الصديق، بمناسبة رأس السنة الصينية 2026 وعيد الربيع المقبل، الذي، كما نعلم، سيُعلن بداية عام الحصان الناري الأحمر، ويرمز الحصان إلى القوة والطاقة والرغبة في التقدم، وهي صفات تميز العلاقات بين بلدينا".بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدينبوتين وشي جين بينغ يجريان محادثات عبر الفيديو اليوم الأربعاء- تلفزيون الصين المركزي- عاجل
https://sarabic.ae/20260204/بوتين-يؤكد-لشي-جين-بينغ-دعمه-الثابت-لجهود-روسيا-والصين-للحفاظ-على-سيادة-وأمن-وازدهار-البلدين-1109969599.html
https://sarabic.ae/20260204/بوتين-وشي-جين-بينغ-يجريان-محادثات-عبر-الفيديو-اليوم-الأربعاء--تلفزيون-الصين-المركزي--عاجل-1109966871.html
https://sarabic.ae/20260203/بكين-الصين-تأمل-برد-أمريكي-إيجابي-على-مقترح-روسيا-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1109929224.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:66:2047:1601_1920x0_80_0_0_bfc093377bbc97cf8e066eb3bb156db4.jpg
بوتين وشي جين بين يعقدان مؤتمراً عبر الفيديو
سبوتنيك عربي
بوتين وشي جين بين يعقدان مؤتمراً عبر الفيديو
2026-02-04T12:44+0000
true
PT12M33S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أوشاكوف: نهج روسيا والصين في العلاقات مع أمريكا متطابق
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن نهج روسيا والصين في العلاقات مع الولايات المتحدة متطابق، مشيرا إلى أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، عبر تقنية الفيديو كانت جوهرية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نهجنا (روسيا والصين) في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية متطابق عمليا. ويتجلى ذلك، على سبيل المثال، في تقييمنا لمبادرة الرئيس الأمريكي بإنشاء "مجلس سلام (حول غزة)".
وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين أكدا أن الشراكة بين روسيا والصين قائمة على المساواة وليست موجهة ضد أي طرف، قائلا: "أكد فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، مجدداً أن الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين بلغا مستوى غير مسبوق، وأنهما متكافئان ومتبادلا المنفعة، وليسا موجهين ضد أي طرف، ولن يتأثرا بأي تغييرات في الوضع الراهن".
وأضاف: "بشكل عام، كانت موسكو وبكين، ولا تزالان، تعملان بتنسيق مشترك في المحافل الدولية. لقد تم التأكيد على أن مواقف الطرفين تجاه الغالبية العظمى من القضايا الدولية متقاربة أو تتطابق تماماً".
وتابع: "اتفق الرئيسان على ضرورة وجود آليات دائمة للمشاورات الثنائية عبر جميع القنوات، مجلس الأمن، ووزارتي الخارجية والدفاع، مما من شأنه تعزيز التواصل الشخصي بينهما، أي التواصل بين الرئيسين".
وأضاف: "بشكل عام، أتاحت هذه المحادثة المباشرة والسرية للرئيسين إعادة التأكيد على الأولويات الاستراتيجية الأساسية لعملهما المشترك في الفترة المقبلة".
وفي السياق ذاته، قال أوشاكوف: "لقد أولينا اهتماما بالغا للقضايا الدولية الأكثر إلحاحا، لا سيما في الوقت الراهن، حيث تصاعد التوتر والقابل للانفجار في عدد من مناطق العالم".
وتابع: "قارن القادة بين نهجهم تجاه الوضع المحيط بفنزويلا وكوبا، وأعربوا عن دعمهم للحفاظ على مستوى التعاون الذي طورته بلداننا مع كاراكاس وهافانا".
وأكد أوشاكوف أن الرئيسن أوليا اهتماما خاصا للوضع المحيط بإيران، وقال: "كما ذكرت سابقا، نوقشت العديد من القضايا الدولية الأخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع المتوتر المحيط بإيران".
وأضاف: "لقد أكدنا مجددا التزامنا المشترك ببناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب قائم على القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي أعرب مرة أخرى عن دعمه لموقف الصين المبدئي بشأن تايوان.
وأكمل أوشاكوف: خلال المحادثة، وجه الرئيس شي جين بينغ، دعوة إلى فلاديمير بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى الصين، في النصف الأول من العام. وقد قبلت الدعوة بامتنان، وستتم مناقشة المواعيد والتفاصيل لاحقا".
ولفت أوشاكوف إلى أن المحادثة بين الرئيسن استمرت ساعة و25 دقيقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الصيني شي جين بينغ، دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين، وذلك خلال محادثة عبر الفيديو جرت بينهما،
وقال بوتين: "أود أن أهنئكم شخصيا، ومن خلالكم، جميع أبناء الشعب الصيني الصديق، بمناسبة رأس السنة الصينية 2026 وعيد الربيع المقبل، الذي، كما نعلم، سيُعلن بداية عام الحصان الناري الأحمر، ويرمز الحصان إلى القوة والطاقة والرغبة في التقدم، وهي صفات تميز العلاقات بين بلدينا".