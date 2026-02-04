عربي
بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين
بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين
بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لنظيره الصيني شي جين بينغ، دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين، وذلك خلال... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين: "أود أن أهنئكم شخصياً، ومن خلالكم، جميع أبناء الشعب الصيني الصديق، بمناسبة رأس السنة الصينية 2026 وعيد الربيع القادم، الذي، كما نعلم، سيُعلن بداية عام الحصان الناري الأحمر، ويرمز الحصان إلى القوة والطاقة والرغبة في التقدم، وهي صفات تميز العلاقات بين بلدينا".وأعرب عن سعادته بمواصلة تقليد التواصل الشخصي مع شي جين بينغ مع بداية العام الجديد، قائلا: "سيدي الرئيس، صديقي العزيز، يسعدني أننا نواصل تقليدنا الطيب في التواصل الشخصي مع بداية العام الجديد، حيث نستعرض ما أنجزناه خلال الفترة الماضية ونرسم خططًا للمستقبل".وعن العلاقات الروسية الصينية، أوضح: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية، يمكننا القول بثقة إن العلاقات(الروسية الصينية) تشهد ازدهاراً في جميع فصول السنة".وتابع: "اختتمت رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون بنتائج عملية ملموسة، بلغت ذروتها في قمة تيانجين".وأضاف: "شراكتنا في مجال الطاقة ذات منفعة متبادلة واستراتيجية بكل معنى الكلمة".وعن التطور المطرد للعلاقات الروسية الصينية في جميع المجالات، أوضح قائلا: "بغض النظر عن الوضع الدولي، فأنا على ثقة تامة بقوة العلاقات الروسية الصينية وتطورها المطرد في جميع المجالات".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, العالم, العالم العربي

بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين

09:33 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 04.02.2026)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لنظيره الصيني شي جين بينغ، دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين، وذلك خلال محادثة عبر الفيديو جرت بينهما.
وقال بوتين: "أود أن أهنئكم شخصياً، ومن خلالكم، جميع أبناء الشعب الصيني الصديق، بمناسبة رأس السنة الصينية 2026 وعيد الربيع القادم، الذي، كما نعلم، سيُعلن بداية عام الحصان الناري الأحمر، ويرمز الحصان إلى القوة والطاقة والرغبة في التقدم، وهي صفات تميز العلاقات بين بلدينا".

وأضاف بوتين: "استمر التعاون الاقتصادي في التطور بثبات خلال عام 2025".

وأعرب عن سعادته بمواصلة تقليد التواصل الشخصي مع شي جين بينغ مع بداية العام الجديد، قائلا: "سيدي الرئيس، صديقي العزيز، يسعدني أننا نواصل تقليدنا الطيب في التواصل الشخصي مع بداية العام الجديد، حيث نستعرض ما أنجزناه خلال الفترة الماضية ونرسم خططًا للمستقبل".
وعن العلاقات الروسية الصينية، أوضح: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية، يمكننا القول بثقة إن العلاقات(الروسية الصينية) تشهد ازدهاراً في جميع فصول السنة".

وحول حجم التبادل التجاري، أشار إلى أنه "للعام الثالث على التوالي، تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز لـ 200 مليار دولار بفارق كبير".

وتابع: "اختتمت رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون بنتائج عملية ملموسة، بلغت ذروتها في قمة تيانجين".
وأضاف: "شراكتنا في مجال الطاقة ذات منفعة متبادلة واستراتيجية بكل معنى الكلمة".
وعن التطور المطرد للعلاقات الروسية الصينية في جميع المجالات، أوضح قائلا: "بغض النظر عن الوضع الدولي، فأنا على ثقة تامة بقوة العلاقات الروسية الصينية وتطورها المطرد في جميع المجالات".
