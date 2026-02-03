https://sarabic.ae/20260203/نوفاك-روسيا-تنوع-الإمدادات-إلى-البلدان-الصديقة--1109935091.html
نوفاك: روسيا تنوع الإمدادات إلى البلدان الصديقة
نوفاك: روسيا تنوع الإمدادات إلى البلدان الصديقة
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، إن البلاد نوعت إمداداتها نحو البلدان الصديقة وهي 76 % من تجارة البلاد، بينما الإمدادات إلى أوروبا هي 10 %... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T10:56+0000
2026-02-03T10:56+0000
2026-02-03T10:56+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7567bc84f5bfe2ff1dec72d057b2a54.jpg
وصرح نوفاك خلال مداخلته في اجتماع لجنة مجلس الأمن الروسي بشأن السياسة الاقتصادية، أن تنويع إمدادات روسيا نحو أسواق البلدان الصديقة كان هدف الخطة الأساسي، مشيرًا إلى تحقيق هذه الخطة خلال ثلاث سنوات.ونوّه نائب رئيس الوزراء بأن حجم التبادل التجاري مع أوروبا كان 50 % من التجارة سابقًا، لكنه وصل إلى 10 % حاليًا.وفقًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، تعدّل السلطات الروسية تدابير دعم الصادرات لاكتساب شركاء جدد في التجارة والتركيز على الاتجاهات التجارية الأساسية، مبيّنًا الزيادة الجدية في الإمدادات نحو الصين وبيلاروسيا والهند وكازاخستان.
https://sarabic.ae/20260203/وزارة-الصناعة-والتجارة-تحدد-الدول-الرئيسية-المستهلكة-للأسمدة-الروسية--1109932120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79bfdc475935edc5ade2b7eb1cfa480e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
نوفاك: روسيا تنوع الإمدادات إلى البلدان الصديقة
قال نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، إن البلاد نوعت إمداداتها نحو البلدان الصديقة وهي 76 % من تجارة البلاد، بينما الإمدادات إلى أوروبا هي 10 % منها.
وصرح نوفاك خلال مداخلته في اجتماع لجنة مجلس الأمن الروسي بشأن السياسة الاقتصادية، أن تنويع إمدادات روسيا نحو أسواق البلدان الصديقة كان هدف الخطة الأساسي، مشيرًا إلى تحقيق هذه الخطة خلال ثلاث سنوات.
ونوّه نائب رئيس الوزراء بأن حجم التبادل التجاري مع أوروبا كان 50 % من التجارة سابقًا، لكنه وصل إلى 10 % حاليًا.
وفقًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، تعدّل السلطات الروسية تدابير دعم الصادرات لاكتساب شركاء جدد في التجارة والتركيز على الاتجاهات التجارية الأساسية، مبيّنًا الزيادة الجدية في الإمدادات نحو الصين وبيلاروسيا والهند وكازاخستان.