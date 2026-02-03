نوفاك: روسيا تنوع الإمدادات إلى البلدان الصديقة

عربي
وصرح نوفاك خلال مداخلته في اجتماع لجنة مجلس الأمن الروسي بشأن السياسة الاقتصادية، أن تنويع إمدادات روسيا نحو أسواق البلدان الصديقة كان هدف الخطة الأساسي، مشيرًا إلى تحقيق هذه الخطة خلال ثلاث سنوات.ونوّه نائب رئيس الوزراء بأن حجم التبادل التجاري مع أوروبا كان 50 % من التجارة سابقًا، لكنه وصل إلى 10 % حاليًا.وفقًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، تعدّل السلطات الروسية تدابير دعم الصادرات لاكتساب شركاء جدد في التجارة والتركيز على الاتجاهات التجارية الأساسية، مبيّنًا الزيادة الجدية في الإمدادات نحو الصين وبيلاروسيا والهند وكازاخستان.
قال نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، إن البلاد نوعت إمداداتها نحو البلدان الصديقة وهي 76 % من تجارة البلاد، بينما الإمدادات إلى أوروبا هي 10 % منها.
وصرح نوفاك خلال مداخلته في اجتماع لجنة مجلس الأمن الروسي بشأن السياسة الاقتصادية، أن تنويع إمدادات روسيا نحو أسواق البلدان الصديقة كان هدف الخطة الأساسي، مشيرًا إلى تحقيق هذه الخطة خلال ثلاث سنوات.
ونوّه نائب رئيس الوزراء بأن حجم التبادل التجاري مع أوروبا كان 50 % من التجارة سابقًا، لكنه وصل إلى 10 % حاليًا.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
وزارة الصناعة والتجارة تحدد الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية
08:55 GMT
وفقًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، تعدّل السلطات الروسية تدابير دعم الصادرات لاكتساب شركاء جدد في التجارة والتركيز على الاتجاهات التجارية الأساسية، مبيّنًا الزيادة الجدية في الإمدادات نحو الصين وبيلاروسيا والهند وكازاخستان.
