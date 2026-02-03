عربي
https://sarabic.ae/20260203/وزارة-الصناعة-والتجارة-تحدد-الدول-الرئيسية-المستهلكة-للأسمدة-الروسية--1109932120.html
أعلن المكتب الصحفي لدى وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل والهند هما دولتان رئيسيتان مستهلكتان للأسمدة الروسية المعدنية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة، في بيانها حول تصدير الأسمدة المعدنية، إن "الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية هما البرازيل والهند".بدوره، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في نهاية يناير/ كانون الثاني، في تعلقيه على المعلومات المتعلقة بخفض القدرة الأوروبية على إنتاج المواد الكيميائية، إن قدرة الصناعة الكيميائية الروسية في السنوات الأخيرة تظهر نموًا - لذلك زادت منذ عام 2022، نسبة 14% تقريبا.
وزارة الصناعة والتجارة تحدد الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية

08:55 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 09:20 GMT 03.02.2026)
أعلن المكتب الصحفي لدى وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل والهند هما دولتان رئيسيتان مستهلكتان للأسمدة الروسية المعدنية.
وقالت الوزارة، في بيانها حول تصدير الأسمدة المعدنية، إن "الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية هما البرازيل والهند".

وفي اليوم السابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الشركات الكيميائية الروسية تنتج آلاف المنتجات التنافسية ليست في روسيا فقط، لكن في الخارج أيضا.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في نهاية يناير/ كانون الثاني، في تعلقيه على المعلومات المتعلقة بخفض القدرة الأوروبية على إنتاج المواد الكيميائية، إن قدرة الصناعة الكيميائية الروسية في السنوات الأخيرة تظهر نموًا - لذلك زادت منذ عام 2022، نسبة 14% تقريبا.
