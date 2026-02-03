https://sarabic.ae/20260203/وزارة-الصناعة-والتجارة-تحدد-الدول-الرئيسية-المستهلكة-للأسمدة-الروسية--1109932120.html
وزارة الصناعة والتجارة تحدد الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية
وزارة الصناعة والتجارة تحدد الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لدى وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل والهند هما دولتان رئيسيتان مستهلكتان للأسمدة الروسية المعدنية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T08:55+0000
2026-02-03T08:55+0000
2026-02-03T09:20+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070667164_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_74ceecb174c7b5217c5e3f78db898b48.jpg
وقالت الوزارة، في بيانها حول تصدير الأسمدة المعدنية، إن "الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية هما البرازيل والهند".بدوره، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في نهاية يناير/ كانون الثاني، في تعلقيه على المعلومات المتعلقة بخفض القدرة الأوروبية على إنتاج المواد الكيميائية، إن قدرة الصناعة الكيميائية الروسية في السنوات الأخيرة تظهر نموًا - لذلك زادت منذ عام 2022، نسبة 14% تقريبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070667164_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_57a43f136c1cf1662f0b24514b1096d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
وزارة الصناعة والتجارة تحدد الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية
08:55 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 09:20 GMT 03.02.2026)
أعلن المكتب الصحفي لدى وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل والهند هما دولتان رئيسيتان مستهلكتان للأسمدة الروسية المعدنية.
وقالت الوزارة، في بيانها حول تصدير الأسمدة المعدنية، إن "الدول الرئيسية المستهلكة للأسمدة الروسية هما البرازيل والهند".
وفي اليوم السابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الشركات الكيميائية الروسية تنتج آلاف المنتجات التنافسية ليست في روسيا فقط، لكن في الخارج أيضا.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في نهاية يناير/ كانون الثاني، في تعلقيه على المعلومات المتعلقة بخفض القدرة الأوروبية على إنتاج المواد الكيميائية، إن قدرة الصناعة الكيميائية الروسية في السنوات الأخيرة تظهر نموًا - لذلك زادت منذ عام 2022، نسبة 14% تقريبا.