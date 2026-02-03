https://sarabic.ae/20260203/بكين-الصين-تأمل-برد-أمريكي-إيجابي-على-مقترح-روسيا-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1109929224.html
بكين: الصين تأمل برد أمريكي إيجابي على مقترح روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، بأن الصين أحيطت علمًا بمقترحات روسيا البنّاءة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T08:23+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مقترحات روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت": "أحيطت الصين علمًا بالمقترحات الروسية البنّاءة بشأن الخطوات الإضافية في إطار معاهدة نيو ستارت، ونأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لها بشكل إيجابي لضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي".وشدد على أن "مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير منطقي".وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".وأردف: "لكن تبقى الحقيقة ــ نحن نفقد عناصر الاستقرار في النظام السابق، وتتضح بشكل متزايد مظاهر هذا التوجه الطوعي، الذي يقترب من الفوضى".وبيّن ريابكوف أن روسيا لن ترسل مذكرات إلى الولايات المتحدة بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على التسلح.موسكو: سياسة حلف الناتو تتجه لـ "مواجهة حتمية" مع روسيا
وقال متحدث الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مقترحات روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت": "أحيطت الصين علمًا بالمقترحات الروسية البنّاءة بشأن الخطوات الإضافية في إطار معاهدة نيو ستارت، ونأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لها بشكل إيجابي لضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي".
وشدد على أن "مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي في هذه المرحلة أمر غير عادل وغير منطقي".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود على التسلح بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا داعي لتضخيم الأمر.
وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".
وأردف
: "لكن تبقى الحقيقة ــ نحن نفقد عناصر الاستقرار في النظام السابق، وتتضح بشكل متزايد مظاهر هذا التوجه الطوعي، الذي يقترب من الفوضى".
وبيّن ريابكوف أن روسيا لن ترسل مذكرات إلى الولايات المتحدة بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على التسلح.