شويغو: بوتين وشي منخرطان في حوار نشط وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260201/شويغو-بوتين-وشي-منخرطان-في-حوار-نشط-وسيواصلانه-بشكل-منتظم-هذا-العام-1109877790.html
شويغو: بوتين وشي منخرطان في حوار نشط وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام
شويغو: بوتين وشي منخرطان في حوار نشط وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عقب محادثاته، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T16:16+0000
2026-02-01T16:16+0000
العالم
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:258:2047:1409_1920x0_80_0_0_97040aecd67308c7bf60a78fd8c421b3.jpg
ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله عقب اللقاء: "يحافظ قائدا بلدينا على علاقات ودية ومنخرطان في حورا نشط للغاية. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يستمر هذا التواصل خلال العام الجاري على أساس منتظم".وبحسب شويغو، كانت محادثاته مع وانغ يي مكثفة للغاية، مضيفًا "ناقشنا جدول الاتصالات، بما في ذلك على أعلى المستويات".صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه يعتزم مناقشة قضايا مهمة في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وانغ يي، في العاصمة بكين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي، سنناقش عددًا من القضايا المهمة والملحّة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية وإنما في السياق العالمي بالطبع".وأضاف: "دائمًا ما أُسعد بزيارة العاصمة الصينية، ومن دواعي سروري بشكل خاص أن أكون هنا عشية عيد الربيع. أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم وأهنئ الشعب الصيني بالعام الجديد المقبل".وقال المجلس في بيان: "في 1 فبراير (شباط الجاري)، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لإجراء محادثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية".
https://sarabic.ae/20260201/شويغو-يعتزم-مناقشة-قضايا-مهمة-مع-وزير-الخارجية-الصيني-بناء-على-توجيهات-بوتين-1109869341.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:66:2047:1601_1920x0_80_0_0_bfc093377bbc97cf8e066eb3bb156db4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

شويغو: بوتين وشي منخرطان في حوار نشط وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام

16:16 GMT 01.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عقب محادثاته، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، يجريان حوارًا نشطًا وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام.
ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله عقب اللقاء: "يحافظ قائدا بلدينا على علاقات ودية ومنخرطان في حورا نشط للغاية. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يستمر هذا التواصل خلال العام الجاري على أساس منتظم".
وبحسب شويغو، كانت محادثاته مع وانغ يي مكثفة للغاية، مضيفًا "ناقشنا جدول الاتصالات، بما في ذلك على أعلى المستويات".
كما أفاد مجلس الأمن الروسي بأن المحادثات ركزت أيضًا على تطورات الأوضاع في مختلف مناطق العالم التي تمس مصالح كل من موسكو وبكين.
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه يعتزم مناقشة قضايا مهمة في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
شويغو يعتزم مناقشة قضايا مهمة مع وزير الخارجية الصيني بناء على توجيهات بوتين
10:43 GMT
وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وانغ يي، في العاصمة بكين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي، سنناقش عددًا من القضايا المهمة والملحّة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية وإنما في السياق العالمي بالطبع".
وأضاف: "دائمًا ما أُسعد بزيارة العاصمة الصينية، ومن دواعي سروري بشكل خاص أن أكون هنا عشية عيد الربيع. أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم وأهنئ الشعب الصيني بالعام الجديد المقبل".
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد إلى الصين، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي، بحسب بيان لمجلس الأمن الروسي.
وقال المجلس في بيان: "في 1 فبراير (شباط الجاري)، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لإجراء محادثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала