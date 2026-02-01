https://sarabic.ae/20260201/شويغو-بوتين-وشي-منخرطان-في-حوار-نشط-وسيواصلانه-بشكل-منتظم-هذا-العام-1109877790.html

شويغو: بوتين وشي منخرطان في حوار نشط وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عقب محادثاته، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين...

ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله عقب اللقاء: "يحافظ قائدا بلدينا على علاقات ودية ومنخرطان في حورا نشط للغاية. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يستمر هذا التواصل خلال العام الجاري على أساس منتظم".وبحسب شويغو، كانت محادثاته مع وانغ يي مكثفة للغاية، مضيفًا "ناقشنا جدول الاتصالات، بما في ذلك على أعلى المستويات".صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه يعتزم مناقشة قضايا مهمة في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وانغ يي، في العاصمة بكين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي، سنناقش عددًا من القضايا المهمة والملحّة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية وإنما في السياق العالمي بالطبع".وأضاف: "دائمًا ما أُسعد بزيارة العاصمة الصينية، ومن دواعي سروري بشكل خاص أن أكون هنا عشية عيد الربيع. أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم وأهنئ الشعب الصيني بالعام الجديد المقبل".وقال المجلس في بيان: "في 1 فبراير (شباط الجاري)، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لإجراء محادثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية".

