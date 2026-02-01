https://sarabic.ae/20260201/شويغو-يعتزم-مناقشة-قضايا-مهمة-مع-وزير-الخارجية-الصيني-بناء-على-توجيهات-بوتين-1109869341.html
شويغو يعتزم مناقشة قضايا مهمة مع وزير الخارجية الصيني بناء على توجيهات بوتين
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه يعتزم مناقشة قضايا مهمة في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بناءً...
وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وانغ يي، في العاصمة بكين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي، سنناقش عددًا من القضايا المهمة والملحّة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية وإنما في السياق العالمي بالطبع".وأضاف: "دائمًا ما أُسعد بزيارة العاصمة الصينية، ومن دواعي سروري بشكل خاص أن أكون هنا عشية عيد الربيع. أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم وأهنئ الشعب الصيني بالعام الجديد المقبل".ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد إلى الصين، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي، بحسب بيان لمجلس الأمن الروسي.وقال المجلس في بيان: "في 1 فبراير (شباط الجاري)، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لإجراء محادثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية".وأضاف المجلس أن مباحثات شويغو ووانغ يي، ستتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة".
