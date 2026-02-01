عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
شويغو يصل إلى الصين لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها - مجلس الأمن الروسي
شويغو يعتزم مناقشة قضايا مهمة مع وزير الخارجية الصيني بناء على توجيهات بوتين

10:43 GMT 01.02.2026
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورزيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين
زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه يعتزم مناقشة قضايا مهمة في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال شويغو، خلال اجتماعه مع وانغ يي، في العاصمة بكين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي، سنناقش عددًا من القضايا المهمة والملحّة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية وإنما في السياق العالمي بالطبع".
وأضاف: "دائمًا ما أُسعد بزيارة العاصمة الصينية، ومن دواعي سروري بشكل خاص أن أكون هنا عشية عيد الربيع. أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم وأهنئ الشعب الصيني بالعام الجديد المقبل".
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد إلى الصين، لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها وانغ يي، تتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي، بحسب بيان لمجلس الأمن الروسي.
وقال المجلس في بيان: "في 1 فبراير (شباط الجاري)، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية، لإجراء محادثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية".
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
شويغو يصل إلى الصين لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها - مجلس الأمن الروسي
08:29 GMT
وأضاف المجلس أن مباحثات شويغو ووانغ يي، ستتناول الوضع المتغير في الأمن الدولي والإقليمي.
وصرح وزير الدفاع الصيني دونغ جون، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة".
