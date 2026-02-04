https://sarabic.ae/20260204/بوتين-وشي-جين-بينغ-يجريان-محادثات-عبر-الفيديو-اليوم-الأربعاء--تلفزيون-الصين-المركزي--عاجل-1109966871.html
بوتين وشي جين بينغ يجريان محادثات عبر الفيديو اليوم الأربعاء- تلفزيون الصين المركزي- عاجل
أعلن تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، اليوم الأربعاء، عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، محادثات عبر الفيديو. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال تلفزيون الصين المركزي: "بعد ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، سيجري الرئيس شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في 1 فبراير/ شباط، عقب محادثاته، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، يجريان حوارًا نشطًا وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام.ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي عن شويغو قوله عقب اللقاء: "يحافظ قائدا بلدينا على علاقات ودية ومنخرطان في حور نشط للغاية. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يستمر هذا التواصل خلال العام الجاري على أساس منتظم".تتميز العلاقات الروسية الصينية بديناميكية تطورية عالية، وقاعدة قانونية متينة وهيكل تنظيمي واسع، وروابط فاعلة على جميع المستويات، حيث أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي، علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949، وأصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، اعترفت حكومة جمهورية الصين الشعبية بروسيا الاتحادية، باعتبارها خليفة للحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفييتي السابق.وتُعرف العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا، من قبل الطرفين، بأنها "علاقات شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي تدخل عصرًا جديدًا"، وتجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات.
وقال تلفزيون الصين المركزي: "بعد ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، سيجري الرئيس شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في 1 فبراير/ شباط، عقب محادثاته، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، يجريان حوارًا نشطًا وسيواصلانه بشكل منتظم هذا العام.
ونقلت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي
عن شويغو قوله عقب اللقاء: "يحافظ قائدا بلدينا على علاقات ودية ومنخرطان في حور نشط للغاية. لذلك من الطبيعي تمامًا أن يستمر هذا التواصل خلال العام الجاري على أساس منتظم".
31 ديسمبر 2025, 04:37 GMT
تتميز العلاقات الروسية الصينية بديناميكية تطورية عالية، وقاعدة قانونية متينة وهيكل تنظيمي واسع، وروابط فاعلة على جميع المستويات، حيث أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي، علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949، وأصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، اعترفت حكومة جمهورية الصين الشعبية بروسيا الاتحادية، باعتبارها خليفة للحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفييتي السابق.
وتنعكس المبادئ والاتجاهات الرئيسية للتعاون الثنائي بين البلدين في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، المؤرخة في 16 يوليو/ تموز 2001.
وتُعرف العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا، من قبل الطرفين، بأنها "علاقات شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي تدخل عصرًا جديدًا"، وتجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات.