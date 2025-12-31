https://sarabic.ae/20251231/شي-جين-بينغ-لبوتين-روسيا-والصين-تدعمان-بعضهما-البعض-وتساهمان-في-إصلاح-وتحسين-الحوكمة-العالمية-1108754397.html
شي جين بينغ لبوتين: روسيا والصين تدعمان بعضهما البعض وتساهمان في إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية
2025-12-31T04:37+0000
2025-12-31T04:37+0000
2025-12-31T05:34+0000
وقال شي جين بينغ، في تصريح نقلته قناة التلفزيون المركزي الصيني: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين، والعمل معا على توجيه العلاقات الصينية الروسية في العصر الجديد نحو تحقيق نتائج جديدة". وأضاف شي جين بينغ: "البلدان يدعمان بعضهما البعض في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهياكل متعددة الاطراف، ويسهمان في اصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، من خلال توظيف الحكمة والقوة". وأشار الزعيم الصيني إلى أن البلدين سيحتفلان في عام 2026 بالذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، وكذلك الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الصينية الروسية للشراكة والتفاعل الاستراتيجي. كما ذكر أن روسيا والصين ستنظمان خلال عامي 2026 و2027 الاعوام المتبادلة للتعليم.وذكر شي أن الصين وروسيا احتفلتا رسميا بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، موجهتين اشارة قوية إلى انتصار السلام.وقال شي جين بينغ، في رسالة التهنئة: "احتفلت الصين وروسيا رسميا بالذكرى الثمانين لنصر الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين، والانتصار في الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي، والحرب العالمية المناهضة للفاشية، موجهتين اشارة قوية إلى أن السلام والعدالة والشعوب ستنتصر".
04:37 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 31.12.2025)
أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للحفاظ على الاتصالات مع الزعيم الروسي والعمل بشكل مشترك على توجيه العلاقات بين روسيا والصين نحو تحقيق نتائج جديدة.
وقال شي جين بينغ، في تصريح نقلته قناة التلفزيون المركزي الصيني: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين، والعمل معا على توجيه العلاقات الصينية الروسية في العصر الجديد نحو تحقيق نتائج جديدة".
وأضاف شي جين بينغ: "البلدان يدعمان بعضهما البعض في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهياكل متعددة الاطراف، ويسهمان في اصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، من خلال توظيف الحكمة والقوة".
وأشار الزعيم الصيني إلى أن البلدين سيحتفلان في عام 2026 بالذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، وكذلك الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الصينية الروسية للشراكة والتفاعل الاستراتيجي. كما ذكر أن روسيا والصين ستنظمان خلال عامي 2026 و2027 الاعوام المتبادلة للتعليم.
وذكر شي أن الصين وروسيا احتفلتا رسميا بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية
، موجهتين اشارة قوية إلى انتصار السلام.
وقال شي جين بينغ، في رسالة التهنئة: "احتفلت الصين وروسيا رسميا بالذكرى الثمانين لنصر الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين، والانتصار في الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي، والحرب العالمية المناهضة للفاشية، موجهتين اشارة قوية إلى أن السلام والعدالة والشعوب ستنتصر".