https://sarabic.ae/20260225/الكرملين-خطط-بريطانيا-وفرنسا-لتزويد-أوكرانيا-بسلاح-نووي-مجنونة-ومتهورة-1110748878.html
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقّع تأكيد لندن وباريس رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبرا عن أمله في أن يُشكل نشر هذه... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T16:57+0000
2026-02-25T16:57+0000
2026-02-25T16:57+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
اسلحة نووية
أخبار فرنسا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
وقال بيسكوف للمراسل الصحفي، بافيل زاروبين، معلقًا على تصريحات فرنسا والمملكة المتحدة: "في هذه الحالة، من الغريب افتراض أنهما ستؤكدان ذلك بالإجماع". وقال بيسكوف، معلقًا على تصريحات باريس ولندن التي نفت شبهات نقل التكنولوجيا النووية إلى كييف: "بالطبع، الأهم بالنسبة لنا هنا هو المعلومات التي تمتلكها أجهزتنا الاستخباراتية؛ وهذه ليست معلومات لا أساس لها من الصحة". وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات ستشارك جميع المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.بدوره، دعا مجلس الفيدرالية الروسي إلى إجراء تحقيقات على المستوى البرلماني، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أن التواطؤ غير المسؤول، الذي يتجاوز المؤسسات الديمقراطية، قد يؤدي إلى كارثة. وحذر أعضاء المجلس من أن تنفيذ خطط لندن وباريس سيُعتبر هجومًا مشتركًا على موسكو.الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نوويةالكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
https://sarabic.ae/20260224/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإمداد-أوكرانيا-بأسلحة-نووية-1110679239.html
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسلحة نووية, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسلحة نووية, أخبار فرنسا , بريطانيا
الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقّع تأكيد لندن وباريس رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبرا عن أمله في أن يُشكل نشر هذه المعلومات الاستخباراتية في الوقت المناسب عائقا أمام تنفيذ هذه الخطط المجنونة.
وقال بيسكوف للمراسل الصحفي، بافيل زاروبين، معلقًا على تصريحات فرنسا والمملكة المتحدة: "في هذه الحالة، من الغريب افتراض أنهما ستؤكدان ذلك بالإجماع".
وسبق أن صرّح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن بريطانيا وفرنسا تعتقدان بضرورة تزويد أوكرانيا بقنبلة نووية، أو على الأقل قنبلة "قذرة". ووفقًا لمعلومات تلقاها الجهاز، فإن لندن وباريس تُجهّزان لتسليح أوكرانيا بأسلحة نووية.
وقال بيسكوف، معلقًا على تصريحات باريس ولندن التي نفت شبهات نقل التكنولوجيا النووية إلى كييف: "بالطبع، الأهم بالنسبة لنا هنا هو المعلومات التي تمتلكها أجهزتنا الاستخباراتية؛ وهذه ليست معلومات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "وبالنظر إلى كل ما حدث حتى الآن، يمكننا أن نفترض بدرجة عالية من اليقين أن هذا هو الحال بالفعل؛ فقد كان هذا التهديد موجودًا بالفعل".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات ستشارك جميع المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره، دعا مجلس الفيدرالية الروسي إلى إجراء تحقيقات على المستوى البرلماني، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أن التواطؤ غير المسؤول، الذي يتجاوز المؤسسات الديمقراطية، قد يؤدي إلى كارثة. وحذر أعضاء المجلس من أن تنفيذ خطط لندن وباريس سيُعتبر هجومًا مشتركًا على موسكو.