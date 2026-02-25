https://sarabic.ae/20260225/الكرملين-خطط-بريطانيا-وفرنسا-لتزويد-أوكرانيا-بسلاح-نووي-مجنونة-ومتهورة-1110748878.html

الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"

الكرملين: خطط بريطانيا وفرنسا لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي "مجنونة ومتهورة"

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه من الغريب توقّع تأكيد لندن وباريس رغبتهما في نقل أسلحة نووية إلى كييف، معبرا عن أمله في أن يُشكل نشر هذه... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للمراسل الصحفي، بافيل زاروبين، معلقًا على تصريحات فرنسا والمملكة المتحدة: "في هذه الحالة، من الغريب افتراض أنهما ستؤكدان ذلك بالإجماع". وقال بيسكوف، معلقًا على تصريحات باريس ولندن التي نفت شبهات نقل التكنولوجيا النووية إلى كييف: "بالطبع، الأهم بالنسبة لنا هنا هو المعلومات التي تمتلكها أجهزتنا الاستخباراتية؛ وهذه ليست معلومات لا أساس لها من الصحة". وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات ستشارك جميع المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.بدوره، دعا مجلس الفيدرالية الروسي إلى إجراء تحقيقات على المستوى البرلماني، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأشار إلى أن التواطؤ غير المسؤول، الذي يتجاوز المؤسسات الديمقراطية، قد يؤدي إلى كارثة. وحذر أعضاء المجلس من أن تنفيذ خطط لندن وباريس سيُعتبر هجومًا مشتركًا على موسكو.الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نوويةالكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون

