https://sarabic.ae/20260226/زاخاروفا-محاولات-اليابان-ربط-أوكرانيا-بأمن-شرق-آسيا-استفزازية-1110789119.html

زاخاروفا: محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا استفزازية

زاخاروفا: محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا استفزازية

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "محاولات اليابان ربط أوكرانيا بأمن شرق آسيا، استفزازية". 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T14:21+0000

2026-02-26T14:21+0000

2026-02-26T14:56+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا إن "إصرار طوكيو على ربط الوضع في أوكرانيا بشرق آسيا، وهو أمر لا علاقة له بتلك الدولة، ليس غير منطقي فحسب، بل استفزازي أيضًا".وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا واليابان: "لا يوجد حوار جارٍ، ومناقشة معاهدة سلام دون حوار أمر مستحيل".وفي أعقاب فرض اليابان عقوبات عدة ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس/ آذار 2022، أن موسكو وردًا على تحركات طوكيو غير الودّية، ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان.الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة

https://sarabic.ae/20260225/الخارجية-الروسية-القطب-الشمالي-يتحول-إلى-ساحة-مواجهة-جديدة-بسبب-الغرب-1110742247.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي