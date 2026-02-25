الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب الغرب

عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/الخارجية-الروسية-القطب-الشمالي-يتحول-إلى-ساحة-مواجهة-جديدة-بسبب-الغرب-1110742247.html
الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب الغرب
الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب الغرب
سبوتنيك عربي
صرح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي، بأن "القطب الشمالي، بسبب الغرب،... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T13:46+0000
2026-02-25T14:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضاف ماسلينيكوف خلال نقاش في نادي "فالداي" الدولي للحوار: "الوضع في القطب الشمالي يزداد تعقيدًا بشكل واضح. نرى أنه بفضل جهود زملائنا الغربيين، تفقد هذه المنطقة، التي ظلت لعقود طويلة على هامش الصراعات الجيوسياسية، مكانتها كمنطقة هادئة وتتحول إلى ساحة مواجهة جديدة ومأزق عسكري سياسي".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد صرّح، في وقت سابق، أن "جميع أدوات التعاون السلمي بشأن القطب الشمالي تُدمَّر بشكل متعمّد"، وأن عمل مجلس القطب الشمالي "مُعطَّل فعليًا".وفي حديثه للصحيفة، شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن كل ذلك تم تدميره بشكل متعمد من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف تشويه سمعة روسيا وعسكرة المنطقة، وأن القطب الشمالي أصبح "ساحة لمواجهتهما ليس فقط مع روسيا، بل أيضًا مع الصين".موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
https://sarabic.ae/20260225/الخارجية-الروسية-تقديم-قرار-مناهض-لروسيا-في-الأمم-المتحدة-يهدف-إلى-عرقلة-التفاوض-1110742049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب الغرب

13:46 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 14:05 GMT 25.02.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي، بأن "القطب الشمالي، بسبب الغرب، يتحول إلى ساحة جديدة للمواجهة".
وأضاف ماسلينيكوف خلال نقاش في نادي "فالداي" الدولي للحوار: "الوضع في القطب الشمالي يزداد تعقيدًا بشكل واضح. نرى أنه بفضل جهود زملائنا الغربيين، تفقد هذه المنطقة، التي ظلت لعقود طويلة على هامش الصراعات الجيوسياسية، مكانتها كمنطقة هادئة وتتحول إلى ساحة مواجهة جديدة ومأزق عسكري سياسي".
وقال: "نحن منفتحون على التعاون مع جميع الشركاء ذوي النوايا الحسنة. وينطبق هذا، بالطبع، على الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، إذا أقرّت بضرورة العودة إلى حوار متكافئ يهدف إلى إيجاد حلول مشتركة للمشاكل المشتركة في القطب الشمالي".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض
13:28 GMT
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد صرّح، في وقت سابق، أن "جميع أدوات التعاون السلمي بشأن القطب الشمالي تُدمَّر بشكل متعمّد"، وأن عمل مجلس القطب الشمالي "مُعطَّل فعليًا".
وقال غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "يتم تدمير جميع أدوات التعاون السلمي بشكل متعمد، وقد تم عمليًا تعطيل عمل مجلس القطب الشمالي، الذي كان المنصة الدولية الرئيسية لإدارة الوضع في القطب الشمالي ولتعزيز التعاون. وفي هذه المنطقة، يُعدّ التعاون الدولي مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى".
وفي حديثه للصحيفة، شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن كل ذلك تم تدميره بشكل متعمد من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف تشويه سمعة روسيا وعسكرة المنطقة، وأن القطب الشمالي أصبح "ساحة لمواجهتهما ليس فقط مع روسيا، بل أيضًا مع الصين".
موسكو: منفتحون على التعاون المتبادل المنفعة على طول الطريق البحري الشمالي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала