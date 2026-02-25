عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض
الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مساعي أوكرانيا والغرب لإصدار قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة، تهدف إلى خلق "عقبات" في وجه عملية التفاوض الثلاثية.
وقالت الخارجية في بيان: "بمبادرة من كييف ورعاتها الأوروبيين، استؤنفت الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي هذه الدورة، قدمت هذه المجموعة من الدول قراراً آخر مناهضا لروسيا".وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لا شك في أن المناورات الخرقاء لكييف والأوروبيين في الجمعية العامة تمليها رغبة في خلق "تدخل جوي" على خلفية عملية التفاوض الثلاثية".وأشارت الخارجية إلى أن المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر مدى إرهاق المجتمع الدولي من الوضع في أوكرانيا.وأوضحت أن غياب الدعم العالمي للقرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة يعكس الانقسام في المجتمع عبر الأطلسي حول القضية الأوكرانية.وأكدت أن الجانب الروسي يتوقع أيضاً من جميع "الأعضاء العقلانيين" في المجتمع الدولي دعم هذه الجهود، دون أن تشتت العقبات المختلفة انتباههم.وأيّدت 47 دولة فقط من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانًا مناهضًا لروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، فيما لم تنضم الولايات المتحدة إليه، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".روسيا تدعو إلى إنهاء حقيقي للنزاع في أوكرانياالخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نووية
الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض

13:28 GMT 25.02.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مساعي أوكرانيا والغرب لإصدار قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة، تهدف إلى خلق "عقبات" في وجه عملية التفاوض الثلاثية.
وقالت الخارجية في بيان: "بمبادرة من كييف ورعاتها الأوروبيين، استؤنفت الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي هذه الدورة، قدمت هذه المجموعة من الدول قراراً آخر مناهضا لروسيا".

ووفقاً لبيان الوزارة، اضطر المؤلفون إلى اللجوء إلى هذه "الحيلة التكتيكية" بسبب "التراجع المستمر في الدعم لمبادراتهم المناهضة لروسيا في الجمعية العامة". علاوة على ذلك، وعلى الرغم من "التغليف" المحدث ظاهرياً للمنتج الأوكراني الأوروبي، فإن جوهره ظل ضاراً، وكذلك نوايا واضعيه.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لا شك في أن المناورات الخرقاء لكييف والأوروبيين في الجمعية العامة تمليها رغبة في خلق "تدخل جوي" على خلفية عملية التفاوض الثلاثية".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
الخارجية الروسية: موسكو تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
23 فبراير, 21:50 GMT
وأشارت الخارجية إلى أن المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر مدى إرهاق المجتمع الدولي من الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت أن غياب الدعم العالمي للقرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة يعكس الانقسام في المجتمع عبر الأطلسي حول القضية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة، أنه في ظل هذه الخلفية، هناك حاجة إلى بذل جهود حقيقية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، تشارك فيها روسيا بحسن نية.

الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية
أمس, 09:32 GMT
وأكدت أن الجانب الروسي يتوقع أيضاً من جميع "الأعضاء العقلانيين" في المجتمع الدولي دعم هذه الجهود، دون أن تشتت العقبات المختلفة انتباههم.
وأيّدت 47 دولة فقط من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانًا مناهضًا لروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، فيما لم تنضم الولايات المتحدة إليه، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
روسيا تدعو إلى إنهاء حقيقي للنزاع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نووية
