الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض

الخارجية الروسية: تقديم قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة يهدف إلى عرقلة التفاوض

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مساعي أوكرانيا والغرب لإصدار قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة، تهدف إلى خلق "عقبات" في وجه عملية التفاوض الثلاثية.

وقالت الخارجية في بيان: "بمبادرة من كييف ورعاتها الأوروبيين، استؤنفت الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي هذه الدورة، قدمت هذه المجموعة من الدول قراراً آخر مناهضا لروسيا".وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لا شك في أن المناورات الخرقاء لكييف والأوروبيين في الجمعية العامة تمليها رغبة في خلق "تدخل جوي" على خلفية عملية التفاوض الثلاثية".وأشارت الخارجية إلى أن المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة تظهر مدى إرهاق المجتمع الدولي من الوضع في أوكرانيا.وأوضحت أن غياب الدعم العالمي للقرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة يعكس الانقسام في المجتمع عبر الأطلسي حول القضية الأوكرانية.وأكدت أن الجانب الروسي يتوقع أيضاً من جميع "الأعضاء العقلانيين" في المجتمع الدولي دعم هذه الجهود، دون أن تشتت العقبات المختلفة انتباههم.وأيّدت 47 دولة فقط من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانًا مناهضًا لروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، فيما لم تنضم الولايات المتحدة إليه، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".روسيا تدعو إلى إنهاء حقيقي للنزاع في أوكرانياالخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نووية

