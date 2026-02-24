الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية

عربي
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الخارجية-الصينية-بكين-لا-تقبل-إلقاء-اللوم-عليها-في-الأزمة-الأوكرانية-1110683709.html
الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T09:32+0000
2026-02-24T09:32+0000
الصين
اخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
وقالت ماو نين عندما سئلت عن مزاعم المحللين بأن الأزمة الأوكرانية تؤثر اقتصاديا بصورة ضئيلة على الصين وتقوم بشكل عام بدور إيجابي لبكين: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية موضوعي وواضح للجميع".في وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
https://sarabic.ae/20260223/الصين-ترفض-اتهامات-أمريكية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1110665677.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, اخبار, أخبار العالم الآن
الصين, اخبار, أخبار العالم الآن

الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية

09:32 GMT 24.02.2026
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
CC0 / WhisperToMe /
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية.
وقالت ماو نين عندما سئلت عن مزاعم المحللين بأن الأزمة الأوكرانية تؤثر اقتصاديا بصورة ضئيلة على الصين وتقوم بشكل عام بدور إيجابي لبكين: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية موضوعي وواضح للجميع".

أشارت ماو نين إلى أن الصين كانت دائما تدعم مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار.

في وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".

قال لين جيان: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة".

مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 16:22 GMT
وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала