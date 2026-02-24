https://sarabic.ae/20260224/الخارجية-الصينية-بكين-لا-تقبل-إلقاء-اللوم-عليها-في-الأزمة-الأوكرانية-1110683709.html
الخارجية الصينية: بكين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين لا تقبل إلقاء اللوم عليها في الأزمة الأوكرانية.
وقالت ماو نين عندما سئلت عن مزاعم المحللين بأن الأزمة الأوكرانية تؤثر اقتصاديا بصورة ضئيلة على الصين وتقوم بشكل عام بدور إيجابي لبكين: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية موضوعي وواضح للجميع".في وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
وقالت ماو نين عندما سئلت عن مزاعم المحللين بأن الأزمة الأوكرانية تؤثر اقتصاديا بصورة ضئيلة على الصين وتقوم بشكل عام بدور إيجابي لبكين: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية موضوعي وواضح للجميع".
أشارت ماو نين إلى أن الصين كانت دائما تدعم مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار.
في وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي
، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".
قال لين جيان: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة".
وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.