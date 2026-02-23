https://sarabic.ae/20260223/الصين-ترفض-اتهامات-أمريكية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1110665677.html

الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية

الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ردت الصين، اليوم الإثنين، على تصريحات سفير أمريكا لدى حلف "الناتو" بأن "اتصالا من بكين كفيل بإنهاء الأزمة الأوكرانية، وأنها من تشجع استمرارها". 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T16:22+0000

2026-02-23T16:22+0000

2026-02-23T16:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".وقال: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يُسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة". وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال الشهر الجاري أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء". وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.

https://sarabic.ae/20251230/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-تأمل-التوصل-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1108713408.html

https://sarabic.ae/20251223/الخارجية-الصينية-نعمل-بشكل-بناء-لإنهاء-النزاع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1108479971.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم