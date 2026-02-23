https://sarabic.ae/20260223/الصين-ترفض-اتهامات-أمريكية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1110665677.html
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية
ردت الصين، اليوم الإثنين، على تصريحات سفير أمريكا لدى حلف "الناتو" بأن "اتصالا من بكين كفيل بإنهاء الأزمة الأوكرانية، وأنها من تشجع استمرارها". 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T16:22+0000
2026-02-23T16:22+0000
2026-02-23T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".وقال: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يُسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة". وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال الشهر الجاري أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء". وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
https://sarabic.ae/20251230/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-تأمل-التوصل-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1108713408.html
https://sarabic.ae/20251223/الخارجية-الصينية-نعمل-بشكل-بناء-لإنهاء-النزاع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1108479971.html
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية
