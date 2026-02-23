عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".وقال: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يُسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة". وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال الشهر الجاري أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء". وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية

16:22 GMT 23.02.2026
ردت الصين، اليوم الإثنين، على تصريحات سفير أمريكا لدى حلف "الناتو" بأن "اتصالا من بكين كفيل بإنهاء الأزمة الأوكرانية، وأنها من تشجع استمرارها".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية، وليست طرفا فيها".
وقال: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي، أما ما يُسمى "تسهيل الحرب" فهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة".
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال الشهر الجاري أن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يأتي من السماء"، بحسب تعبيره، مشددا على أن الحوار يجب أن يستمر.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وزير الخارجية الصيني: الصين تأمل التوصل إلى السلام في أوكرانيا
30 ديسمبر 2025, 03:44 GMT
وقال وانغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أخيرا، نرى أن محادثات السلام [لحل الأزمة الأوكرانية] قد بدأت، ويبدو لي أن القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحب بهذا، لأنه كيف يمكن للسلام أن يتحقق إن لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".
وأعرب الوزير عن أمله في أن تُثمر الجهود المشتركة المتواصلة عن اتفاق سلام شامل ودائم وملزم ومقبول من جميع الأطراف.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الصينية: نعمل بشكل بناء لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا
23 ديسمبر 2025, 07:55 GMT
وشدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعلى رأسها احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فضلا عن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدا أن "الصين ستفي بتعهداتها وستبقى قوة دافعة للسلام".
وفي عام 2024، حدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 4 مبادئ لموقف الصين من أزمة أوكرانيا، وهي: دعم سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع مبادرات خفض التصعيد.
