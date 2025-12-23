عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الصينية: نعمل بشكل بناء لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا
وشددت الخارجية الصينية، في بيان لها، على أن "الصين غير منخرطة في أي سباق للتسلح النووي مع أي دولة"، مؤكدة تمسكها بموقفها الداعي إلى الاستقرار الدولي وخفض التوترات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن مفاوضات تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا جارية و"تمضي بشكل جيد".وأضاف ترامب، في مقر إقامته مار-أ-لاجو في ولاية فلوريدا، رداً على سؤال حول آخر التطورات في هذا الشأن: "المفاوضات حول أوكرانيا وروسيا مستمرة. نحن نتحدث. المفاوضات تمضي بشكل جيد".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن أطراف الصراع في أوكرانيا متعبة من استمرار الصراع، قائلا: "أعتقد أنهم جميعًا متعبون من هذا".وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي:وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، "التزام بكين بالعمل بشكل بناء للإسهام في إنهاء النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا".
وشددت الخارجية الصينية، في بيان لها، على أن "الصين غير منخرطة في أي سباق للتسلح النووي مع أي دولة"، مؤكدة تمسكها بموقفها الداعي إلى الاستقرار الدولي وخفض التوترات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن مفاوضات تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا جارية و"تمضي بشكل جيد".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
00:34 GMT
وأضاف ترامب، في مقر إقامته مار-أ-لاجو في ولاية فلوريدا، رداً على سؤال حول آخر التطورات في هذا الشأن: "المفاوضات حول أوكرانيا وروسيا مستمرة. نحن نتحدث. المفاوضات تمضي بشكل جيد".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن أطراف الصراع في أوكرانيا متعبة من استمرار الصراع، قائلا: "أعتقد أنهم جميعًا متعبون من هذا".
وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
المشاركون في حفل إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين
06:42 GMT
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي:
"يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".
وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
أمس, 13:09 GMT
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.
