روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/روسيا-تتوقع-عدم-إدراج-أوكرانيا-في-الوثائق-الختامية-لمجموعة-العشرين-1108479192.html
روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين
روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
أفادت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تتوقع إدراج الملف الأوكراني في الوثائق الختامية لرئاسة الولايات المتحدة... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T06:42+0000
2025-12-23T06:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094937264_135:0:3776:2048_1920x0_80_0_0_6cb384fef470230fd8590194700c8a49.jpg
وصرحت لوكاش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتوقع عدم ذكر أوكرانيا، استنادًا بشكل أساسي إلى موقف الرئاسة الأمريكية".وعُقد الاجتماع الأول لممثلي مجموعة العشرين في واشنطن يومي و16 كانون الأول/ديسمبر، في ظل الرئاسة الأمريكية الجديدة.أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
https://sarabic.ae/20251214/الوفد-الروسي-يصل-إلى-واشنطن-لحضور-اجتماع-مجموعة-العشرين-1108161702.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094937264_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_3f7ab83a453d3fe58ac87fbbc1fec75a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين

06:42 GMT 23.12.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في حفل إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
المشاركون في حفل إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تتوقع إدراج الملف الأوكراني في الوثائق الختامية لرئاسة الولايات المتحدة للمجموعة.
وصرحت لوكاش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتوقع عدم ذكر أوكرانيا، استنادًا بشكل أساسي إلى موقف الرئاسة الأمريكية".
وعُقد الاجتماع الأول لممثلي مجموعة العشرين في واشنطن يومي و16 كانون الأول/ديسمبر، في ظل الرئاسة الأمريكية الجديدة.
وتعتزم الولايات المتحدة عقد قمة قادة مجموعة العشرين في ميامي في كانون الأول/ديسمبر 2026.
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
14 ديسمبر, 20:04 GMT
أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.

وأعلن بيردييف، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر "تلغرام"، أن وفداً روسياً برئاسة سفيتلانا لوكاش، المندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين، سيشارك في أول اجتماع لمندوبي مجموعة العشرين برئاسة الولايات المتحدة في واشنطن يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.

وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала