روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين

وصرحت لوكاش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتوقع عدم ذكر أوكرانيا، استنادًا بشكل أساسي إلى موقف الرئاسة الأمريكية".وعُقد الاجتماع الأول لممثلي مجموعة العشرين في واشنطن يومي و16 كانون الأول/ديسمبر، في ظل الرئاسة الأمريكية الجديدة.أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".
أفادت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تتوقع إدراج الملف الأوكراني في الوثائق الختامية لرئاسة الولايات المتحدة للمجموعة.
وصرحت لوكاش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتوقع عدم ذكر أوكرانيا، استنادًا بشكل أساسي إلى موقف الرئاسة الأمريكية".
وعُقد الاجتماع الأول لممثلي مجموعة العشرين في واشنطن يومي و16 كانون الأول/ديسمبر، في ظل الرئاسة الأمريكية الجديدة.
وتعتزم الولايات المتحدة عقد قمة قادة مجموعة العشرين في ميامي في كانون الأول/ديسمبر 2026.
أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.
وأعلن بيردييف، يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر "تلغرام"، أن وفداً روسياً برئاسة سفيتلانا لوكاش، المندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين، سيشارك في أول اجتماع لمندوبي مجموعة العشرين برئاسة الولايات المتحدة في واشنطن يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.
وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".