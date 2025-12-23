https://sarabic.ae/20251223/روسيا-تتوقع-عدم-إدراج-أوكرانيا-في-الوثائق-الختامية-لمجموعة-العشرين-1108479192.html

روسيا تتوقع عدم إدراج أوكرانيا في الوثائق الختامية لمجموعة العشرين

أفادت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تتوقع إدراج الملف الأوكراني في الوثائق الختامية لرئاسة الولايات المتحدة...

وصرحت لوكاش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتوقع عدم ذكر أوكرانيا، استنادًا بشكل أساسي إلى موقف الرئاسة الأمريكية".وعُقد الاجتماع الأول لممثلي مجموعة العشرين في واشنطن يومي و16 كانون الأول/ديسمبر، في ظل الرئاسة الأمريكية الجديدة.أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"

