https://sarabic.ae/20251214/الوفد-الروسي-يصل-إلى-واشنطن-لحضور-اجتماع-مجموعة-العشرين-1108161702.html
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
سبوتنيك عربي
أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T20:04+0000
2025-12-14T20:04+0000
2025-12-14T20:12+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/72/1042007294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06c5aa605032aa6791ff89feb8663cfc.jpg
وأشار الدبلوماسي إلى أن الاجتماعات الأولى لممثلي "مجموعة العشرين"، والممثلين الماليين برئاسة الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الأمريكية يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.وأعلن بيردييف يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر "تلغرام"، أن وفداً روسياً برئاسة سفيتلانا لوكاش، المندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين، سيشارك في أول اجتماع لمندوبي مجموعة العشرين برئاسة الولايات المتحدة في واشنطن يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/72/1042007294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_043b1da8aaa827ef4b608b6ab0c43955.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
20:04 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 20:12 GMT 14.12.2025)
أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الاجتماعات الأولى لممثلي "مجموعة العشرين"، والممثلين الماليين برئاسة الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الأمريكية يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.
وكتب بيردييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "وصل الوفد الروسي، برئاسة ممثلتنا في مجموعة العشرين ، سفيتلانا لوكاش، إلى العاصمة الأمريكية".
وأعلن بيردييف يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر "تلغرام"، أن وفداً روسياً برئاسة سفيتلانا لوكاش، المندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين، سيشارك في أول اجتماع لمندوبي مجموعة العشرين برئاسة الولايات المتحدة في واشنطن يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.
وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".