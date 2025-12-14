عربي
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
الوفد الروسي يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"
أعلن مارات بيردييف، سفير الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عن وصول الوفد الروسي إلى واشنطن، حيث سيُعقد الاجتماع الأول لممثلي "مجموعة العشرين" برئاسة الولايات المتحدة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الاجتماعات الأولى لممثلي "مجموعة العشرين"، والممثلين الماليين برئاسة الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الأمريكية يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.

وكتب بيردييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "وصل الوفد الروسي، برئاسة ممثلتنا في مجموعة العشرين ، سفيتلانا لوكاش، إلى العاصمة الأمريكية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر
5 ديسمبر, 05:45 GMT
وأعلن بيردييف يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبر "تلغرام"، أن وفداً روسياً برئاسة سفيتلانا لوكاش، المندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين، سيشارك في أول اجتماع لمندوبي مجموعة العشرين برئاسة الولايات المتحدة في واشنطن يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول.
وكتب الدبلوماسي: "سيقود وفد بلادنا سفيتلانا لوكاش، نائبة رئيس قسم الخبراء في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية، والمندوبة الروسية لدى مجموعة العشرين".
