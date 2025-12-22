ترامب: مفاوضات أوكرانيا "تسير على ما يرام"

https://sarabic.ae/20251222/ترامب-مفاوضات-التسوية-بين-روسيا-وأوكرانيا-جارية-وتمضي-بشكل-جيد-1108475358.html
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا جارية و"تمضي بشكل جيد".
وأضاف ترامب، في مقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا، رداً على سؤال حول آخر التطورات في هذا الشأن: "المفاوضات حول أوكرانيا وروسيا مستمرة. نحن نتحدث. المفاوضات تمضي بشكل جيد".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن أطراف الصراع في أوكرانيا متعبة من استمرار الصراع، قائلا "أعتقد أنهم جميعًا متعبون من هذا". وفي وقت سابق، الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي:وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.وفي 2 ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا جارية و"تمضي بشكل جيد".
وأضاف ترامب، في مقر إقامته مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا، رداً على سؤال حول آخر التطورات في هذا الشأن: "المفاوضات حول أوكرانيا وروسيا مستمرة. نحن نتحدث. المفاوضات تمضي بشكل جيد".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن أطراف الصراع في أوكرانيا متعبة من استمرار الصراع، قائلا "أعتقد أنهم جميعًا متعبون من هذا".
وفي وقت سابق، الجمعة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي:
"يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".
وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".
وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.
وفي 2 ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.
كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.