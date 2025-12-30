https://sarabic.ae/20251230/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-تأمل-التوصل-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1108713408.html

وزير الخارجية الصيني: الصين تأمل التوصل إلى السلام في أوكرانيا

وزير الخارجية الصيني: الصين تأمل التوصل إلى السلام في أوكرانيا

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام في أوروبا، مؤكدا أن بكين ستواصل... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مؤتمر مخصص للوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2025: "على الرغم من أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا لا يزال وعرا ومعقدا، فإن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم قانونا، يتيح معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتناقضات، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في أوروبا".في السياق، أكد وزير الخارجية الصيني أن الصين ستواصل تعزيز علاقاتها مع روسيا، القائمة على الصداقة والتعاون متبادل المنفعة، قائلا: وأضاف أن الصين ستواصل إثراء العلاقات الروسية الصينية ذات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمضامين جديدة، والعمل بشكل مشترك على حماية العلاقات بين الدول الكبرى والاستقرار الاستراتيجي الدولي.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لتسوية أوكرانيا. من جانبه، أعلن الكرملين بأن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات وتظل على منصة المناقشات في أنكوريدج.وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وكانت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا مرتبطة بعملية مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا.ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المفاوضات في الكرملين بأنها مفيدة للغاية، مضيفًا أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. وأشار أوشاكوف إلى أن نجاحات الجيش الروسي في الميدان أثرت إيجابًا على سير وطبيعة المفاوضات.كما صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأن نظام كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ التفاوض، وأن مساحة حرية القرار لدى كييف تتقلص مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الهدف هو إجبار النظام في كييف على حل سلمي، وأن الاستمرار بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيرًا.

