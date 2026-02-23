https://sarabic.ae/20260223/الخارجية-الروسية-روسيا-تبحث-إنشاء-نظام-أمني-أوراسي-متساو-وغير-قابل-للتجزئة-1110673537.html
الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري حوارًا مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني أوراسي متساوٍ... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T21:50+0000
2026-02-23T21:50+0000
2026-02-23T21:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg
وقالت زاخاروفا: "إن بلدنا منخرط بنشاط في حوار مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا"، مضيفة أن العملية العسكرية الخاصة كشفت عن خطط المعسكر الغربي لفرض "نظام قائم على القواعد" على العالم بهدف الحفاظ على هيمنته. وتابعت في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "من بين أمور أخرى، كشفت العملية العسكرية الخاصة عن خطط المعسكر الغربي بقيادة الأنغلوسكسونيين لفرض ما يسمى "نظام عالمي قائم على القواعد" على المجتمع الدولي، هدفه الوحيد هو ضمان الهيمنة الغربية والحفاظ عليها." وأعربت عن ثقتها بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في بناء نظام أمن أوروبي متوازن. واختتمت زاخاروفا: "نحن واثقون بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في تحقيق ذلك"، مؤكدة أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسيةواشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260223/أوربان-أوروبا-لا-تستطيع-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-وستغرق-في-الديون-1110671081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_e16b60f647b53b179e0529112602a449.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري حوارًا مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني أوراسي متساوٍ وغير قابل للتجزئة.
وقالت زاخاروفا: "إن بلدنا منخرط بنشاط في حوار مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا"، مضيفة أن العملية العسكرية الخاصة كشفت عن خطط المعسكر الغربي لفرض "نظام قائم على القواعد" على العالم بهدف الحفاظ على هيمنته.
وتابعت في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "من بين أمور أخرى، كشفت العملية العسكرية الخاصة عن خطط المعسكر الغربي بقيادة الأنغلوسكسونيين لفرض ما يسمى "نظام عالمي قائم على القواعد" على المجتمع الدولي، هدفه الوحيد هو ضمان الهيمنة الغربية والحفاظ عليها."
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن المصالح الأمنية المشروعة لروسيا وحلفائها أعاقت ذلك.
وأشارت زاخاروفا إلى أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.
وأعربت عن ثقتها بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في بناء نظام أمن أوروبي متوازن.
واختتمت زاخاروفا: "نحن واثقون بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في تحقيق ذلك"، مؤكدة أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.