الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/الخارجية-الروسية-روسيا-تبحث-إنشاء-نظام-أمني-أوراسي-متساو-وغير-قابل-للتجزئة-1110673537.html
الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري حوارًا مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني أوراسي متساوٍ... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T21:50+0000
2026-02-23T21:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg
وقالت زاخاروفا: "إن بلدنا منخرط بنشاط في حوار مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا"، مضيفة أن العملية العسكرية الخاصة كشفت عن خطط المعسكر الغربي لفرض "نظام قائم على القواعد" على العالم بهدف الحفاظ على هيمنته. وتابعت في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "من بين أمور أخرى، كشفت العملية العسكرية الخاصة عن خطط المعسكر الغربي بقيادة الأنغلوسكسونيين لفرض ما يسمى "نظام عالمي قائم على القواعد" على المجتمع الدولي، هدفه الوحيد هو ضمان الهيمنة الغربية والحفاظ عليها." وأعربت عن ثقتها بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في بناء نظام أمن أوروبي متوازن. واختتمت زاخاروفا: "نحن واثقون بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في تحقيق ذلك"، مؤكدة أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسيةواشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260223/أوربان-أوروبا-لا-تستطيع-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-وستغرق-في-الديون-1110671081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_e16b60f647b53b179e0529112602a449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة

21:50 GMT 23.02.2026
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري حوارًا مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني أوراسي متساوٍ وغير قابل للتجزئة.
وقالت زاخاروفا: "إن بلدنا منخرط بنشاط في حوار مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا"، مضيفة أن العملية العسكرية الخاصة كشفت عن خطط المعسكر الغربي لفرض "نظام قائم على القواعد" على العالم بهدف الحفاظ على هيمنته.
وتابعت في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "من بين أمور أخرى، كشفت العملية العسكرية الخاصة عن خطط المعسكر الغربي بقيادة الأنغلوسكسونيين لفرض ما يسمى "نظام عالمي قائم على القواعد" على المجتمع الدولي، هدفه الوحيد هو ضمان الهيمنة الغربية والحفاظ عليها."
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن المصالح الأمنية المشروعة لروسيا وحلفائها أعاقت ذلك.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
19:39 GMT

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلام الدائم والعادل والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.

وأعربت عن ثقتها بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في بناء نظام أمن أوروبي متوازن.
واختتمت زاخاروفا: "نحن واثقون بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في تحقيق ذلك"، مؤكدة أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.
أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسية
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала