https://sarabic.ae/20260223/الخارجية-الروسية-روسيا-تبحث-إنشاء-نظام-أمني-أوراسي-متساو-وغير-قابل-للتجزئة-1110673537.html

الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة

الخارجية الروسية: روسيا تبحث إنشاء نظام أمني أوراسي متساو وغير قابل للتجزئة

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري حوارًا مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني أوراسي متساوٍ... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T21:50+0000

2026-02-23T21:50+0000

2026-02-23T21:50+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg

وقالت زاخاروفا: "إن بلدنا منخرط بنشاط في حوار مع جميع الشركاء المعنيين بشأن إنشاء نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا"، مضيفة أن العملية العسكرية الخاصة كشفت عن خطط المعسكر الغربي لفرض "نظام قائم على القواعد" على العالم بهدف الحفاظ على هيمنته. وتابعت في تعليق نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "من بين أمور أخرى، كشفت العملية العسكرية الخاصة عن خطط المعسكر الغربي بقيادة الأنغلوسكسونيين لفرض ما يسمى "نظام عالمي قائم على القواعد" على المجتمع الدولي، هدفه الوحيد هو ضمان الهيمنة الغربية والحفاظ عليها." وأعربت عن ثقتها بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في بناء نظام أمن أوروبي متوازن. واختتمت زاخاروفا: "نحن واثقون بأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا ستسهم في تحقيق ذلك"، مؤكدة أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.أوربان: لن يتمكن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من حرمان المجر من إمدادات الطاقة الروسيةواشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260223/أوربان-أوروبا-لا-تستطيع-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-وستغرق-في-الديون-1110671081.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا