الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/الخارجية-مناورات-الناتو-تزداد-حدة-في-القطب-الشمالي-وموسكو-ستدافع-عن-مصالحها-بحزم-1109962568.html
الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم
الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم
سبوتنيك عربي
صرح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، بأن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد، وأن مناورات الناتو في... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T02:29+0000
2026-02-04T02:29+0000
أخبار القطب الشمالي
مجلس القطب الشمالي
روسيا
الخارجية الروسية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضاف ماسلينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نلمس بوضوح ليس فقط ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي، بل أيضًا فتورًا سياسيًا".وأشار إلى أن الدول الغربية تتخلى عن مبدأ خفض التوتر في القطب الشمالي.وأوضح، أنه "تُستخدم بنشاط عقوبات غير مشروعة تهدف إلى عرقلة تنمية القطب الشمالي الروسي والتعاون الدولي في الشمال عموماً. وتُفضّل الحكومات الغربية الآن المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".وعن موقف موسكو، قال ماسلينيكوف: "ستواصل بلادنا الدفاع بحزم عن موقفها في المنطقة. وأي محاولات لتجاهل المصالح الوطنية الروسية في القطب الشمالي، لا سيما في مجال الأمن، لن تبقى دون رد".وشدد على أن روسيا دعمت ولا تزال تدعم الحفاظ على السلام والاستقرار في خطوط العرض العليا، فضلا عن إنشاء ظروف ملاءمة لتنفيذ مشاريع واعدة للبنية التحتية والتعدين وغيرها من المشاريع المطلوبة في القطب الشمالي، وذلك لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطب الشمالي، وتحسين مستويات المعيشة في الشمال، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي وأسلوب الحياة التقليدي للشعوب الأصلية في المنطقة.وأوضح قائلاً: "إن الحد من احتمالية نشوب الصراعات في المنطقة بشكل عام، الالتزام بالقانون الدولي، والبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية لأي قضايا تنشأ، هي أهم مكونات العمل الناجح في هذا الاتجاه".
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-الغرب-ينشط-بفرض-إجراءات-غير-شرعية-لعرقلة-تطوير-المنطقة-القطبية-الشمالية-1109934509.html
أخبار القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار القطب الشمالي, مجلس القطب الشمالي, روسيا, الخارجية الروسية, الناتو
أخبار القطب الشمالي, مجلس القطب الشمالي, روسيا, الخارجية الروسية, الناتو

الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم

02:29 GMT 04.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
حصري
صرح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، بأن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد، وأن مناورات الناتو في المنطقة تزداد اتساعًا وكثافةً.
وأضاف ماسلينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نلمس بوضوح ليس فقط ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي، بل أيضًا فتورًا سياسيًا".
وأشار إلى أن الدول الغربية تتخلى عن مبدأ خفض التوتر في القطب الشمالي.
ولفت ماسلينيكوف إلى أنه، "بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي، يتصاعد الصدام العسكري السياسي في المنطقة، وتظهر تحديات وتهديدات جديدة، وتزداد حدة ونطاق مناورات الحلف، لتصبح أكثر هجومية وعدوانية، وتُجرّ دول من خارج المنطقة إليها بشكل متزايد".
وأوضح، أنه "تُستخدم بنشاط عقوبات غير مشروعة تهدف إلى عرقلة تنمية القطب الشمالي الروسي والتعاون الدولي في الشمال عموماً. وتُفضّل الحكومات الغربية الآن المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".
وعن موقف موسكو، قال ماسلينيكوف: "ستواصل بلادنا الدفاع بحزم عن موقفها في المنطقة. وأي محاولات لتجاهل المصالح الوطنية الروسية في القطب الشمالي، لا سيما في مجال الأمن، لن تبقى دون رد".
وشدد على أن روسيا دعمت ولا تزال تدعم الحفاظ على السلام والاستقرار في خطوط العرض العليا، فضلا عن إنشاء ظروف ملاءمة لتنفيذ مشاريع واعدة للبنية التحتية والتعدين وغيرها من المشاريع المطلوبة في القطب الشمالي، وذلك لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطب الشمالي، وتحسين مستويات المعيشة في الشمال، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي وأسلوب الحياة التقليدي للشعوب الأصلية في المنطقة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الخارجية الروسية: الغرب ينشط بفرض إجراءات غير شرعية لعرقلة تطوير المنطقة القطبية الشمالية
أمس, 10:39 GMT
وأوضح قائلاً: "إن الحد من احتمالية نشوب الصراعات في المنطقة بشكل عام، الالتزام بالقانون الدولي، والبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية لأي قضايا تنشأ، هي أهم مكونات العمل الناجح في هذا الاتجاه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала