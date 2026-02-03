https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-الغرب-ينشط-بفرض-إجراءات-غير-شرعية-لعرقلة-تطوير-المنطقة-القطبية-الشمالية-1109934509.html
الخارجية الروسية: الغرب ينشط بفرض إجراءات غير شرعية لعرقلة تطوير المنطقة القطبية الشمالية
صرّح مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب "ينشط بفرض إجراءات غير شرعية لعرقلة تطوير المنطقة... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال ماسلينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".وقال: "إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف، ويتم استخدام العقوبات الأحادية الجانب بشكل مكثف، وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية يهيمن عليه عقلية المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".
صرّح مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب "ينشط بفرض إجراءات غير شرعية لعرقلة تطوير المنطقة القطبية الشمالية".
وقال ماسلينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب ينشط في استخدام العقوبات غير الشرعية لعرقلة تطويرالمنطقة القطبية الشمالية
والتعاون الدولي في الشمال عمومًا. ويتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها".
قال فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن "الوضع في القطب الشمالي يتدهور، ما يحوّل المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي، حيث تتصاعد التوترات ليس فقط في العلاقات بين الغرب وروسيا، بل أيضا داخل التحالف الغربي نفسه".
وقال: "إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي
تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف، ويتم استخدام العقوبات الأحادية الجانب بشكل مكثف، وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية يهيمن عليه عقلية المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".
وتابع: "كل هذا، بطبيعة الحال، يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في القطب الشمالي، وتحويله إلى ساحة صراع جيوسياسي".