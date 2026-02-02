https://sarabic.ae/20260202/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بشدة-الهجوم-المسلح-على-مطار-النيجر-1109919838.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح على مطار النيجر
أدانت روسيا الهجوم المسلح على مطار نيامي في النيجر، وأكدت أنها ستواصل تطوير التعاون مع دول تحالف الساحل، حسبما صرحت وزارة الخارجية الروسية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T19:40+0000
2026-02-02T19:40+0000
2026-02-02T19:40+0000
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية تعتزم مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع دول رابطة الدول المستقلة، بما فيها النيجر.وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي ينشط في منطقة الصحراء والساحل، مسؤوليته عن الهجوم، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.وقد وقع هجوم مماثل في سبتمبر/أيلول 2024 على مطار العاصمة المالية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى تورط جهات خارجية تقدم التدريب والدعم الفني في هذه الهجمات الإرهابية.
أدانت روسيا الهجوم المسلح على مطار نيامي في النيجر، وأكدت أنها ستواصل تطوير التعاون مع دول تحالف الساحل، حسبما صرحت وزارة الخارجية الروسية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية تعتزم مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع دول رابطة الدول المستقلة، بما فيها النيجر.
وبينت الوزارة أن مجموعة تضم نحو 40 مسلحا، شنت هجوما على مطار ديوري هاماني الدولي في العاصمة النيجرية نيامي، وعلى قاعدة القوات الجوية النيجرية رقم 101 المجاورة، حيث تتمركز القيادة العملياتية للقوات المشتركة لاتحاد دول الساحل.
وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي ينشط في منطقة الصحراء والساحل
، مسؤوليته عن الهجوم، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "تم صد الهجوم بفضل الجهود المشتركة للفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية والقوات المسلحة النيجرية. وتم تحييد نحو 20 إرهابياً، ومصادرة ممتلكات وأسلحة المهاجمين".
وقد وقع هجوم مماثل في سبتمبر/أيلول 2024
على مطار العاصمة المالية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى تورط جهات خارجية تقدم التدريب والدعم الفني في هذه الهجمات الإرهابية.