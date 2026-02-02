عربي
https://sarabic.ae/20260202/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بشدة-الهجوم-المسلح-على-مطار-النيجر-1109919838.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح على مطار النيجر
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح على مطار النيجر
سبوتنيك عربي
أدانت روسيا الهجوم المسلح على مطار نيامي في النيجر، وأكدت أنها ستواصل تطوير التعاون مع دول تحالف الساحل، حسبما صرحت وزارة الخارجية الروسية.
2026-02-02T19:40+0000
2026-02-02T19:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية تعتزم مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع دول رابطة الدول المستقلة، بما فيها النيجر.وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي ينشط في منطقة الصحراء والساحل، مسؤوليته عن الهجوم، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.وقد وقع هجوم مماثل في سبتمبر/أيلول 2024 على مطار العاصمة المالية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى تورط جهات خارجية تقدم التدريب والدعم الفني في هذه الهجمات الإرهابية.
https://sarabic.ae/20250728/روسيا-والنيجر-توقعان-مذكرة-لاستخدام-الطاقة-النووية-للأغراض-السلمية-1103138362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح على مطار النيجر

19:40 GMT 02.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أدانت روسيا الهجوم المسلح على مطار نيامي في النيجر، وأكدت أنها ستواصل تطوير التعاون مع دول تحالف الساحل، حسبما صرحت وزارة الخارجية الروسية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية تعتزم مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع دول رابطة الدول المستقلة، بما فيها النيجر.

وبينت الوزارة أن مجموعة تضم نحو 40 مسلحا، شنت هجوما على مطار ديوري هاماني الدولي في العاصمة النيجرية نيامي، وعلى قاعدة القوات الجوية النيجرية رقم 101 المجاورة، حيث تتمركز القيادة العملياتية للقوات المشتركة لاتحاد دول الساحل.

الوضع في النيجر - نيجيريون يشاركون في مسيرة نظمها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال ج. عبد الرحمن شيانتي، في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
روسيا والنيجر توقعان مذكرة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
28 يوليو 2025, 19:16 GMT
وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، الذي ينشط في منطقة الصحراء والساحل، مسؤوليته عن الهجوم، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "تم صد الهجوم بفضل الجهود المشتركة للفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية والقوات المسلحة النيجرية. وتم تحييد نحو 20 إرهابياً، ومصادرة ممتلكات وأسلحة المهاجمين".

وقد وقع هجوم مماثل في سبتمبر/أيلول 2024 على مطار العاصمة المالية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى تورط جهات خارجية تقدم التدريب والدعم الفني في هذه الهجمات الإرهابية.
