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روسيا والنيجر توقعان مذكرة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
روسيا والنيجر توقعان مذكرة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن شركة "روساتوم" الحكومية الروسية وقعت مع وزارة الطاقة في النيجر مذكرة تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T19:16+0000
2025-07-28T19:16+0000
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وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية في أعقاب الزيارة الرسمية لوزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى النيجر: "بحضور سيرغي تسيفيليف ووزير المناجم في جمهورية النيجر عثمان أبراشي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة روساتوم الحكومية ووزارة الطاقة في جمهورية النيجر بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتقنيات العالية ذات الصلة".وفي وقت سابق، صرّح وزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، بأن بلاده لا تستبعد إمكانية بناء محطة طاقة نووية بمساعدة روسية، مشيرًا إلى أن التقنيات السلمية للطاقة الذرية تُستخدم بالفعل في المجال الطبي داخل النيجر.وقال سانغاري لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمساعدة روسية: "لمَ لا؟ هذا لا يتجاوز حدود إمكانياتنا، فمحطة الطاقة النووية ليست مشكلة كبيرة إلى هذا الحد. لدينا معهد خاص معنى بالطاقة النووية".النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
https://sarabic.ae/20250403/النيجر-المفاوضات-مع-روسيا-بشأن-الموارد-بلغت-مرحلة-متقدمة-1099201405.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, النيجر

روسيا والنيجر توقعان مذكرة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

19:16 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Sam Mednickالوضع في النيجر - نيجيريون يشاركون في مسيرة نظمها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال ج. عبد الرحمن شيانتي، في نيامي
الوضع في النيجر - نيجيريون يشاركون في مسيرة نظمها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال ج. عبد الرحمن شيانتي، في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Sam Mednick
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أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن شركة "روساتوم" الحكومية الروسية وقعت مع وزارة الطاقة في النيجر مذكرة تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتكنولوجيات العالية ذات الصلة.
وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية في أعقاب الزيارة الرسمية لوزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إلى النيجر: "بحضور سيرغي تسيفيليف ووزير المناجم في جمهورية النيجر عثمان أبراشي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة روساتوم الحكومية ووزارة الطاقة في جمهورية النيجر بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتقنيات العالية ذات الصلة".

وأشار تسيفيليف إلى أن مهمة روسيا لا تقتصر على المشاركة في تعدين اليورانيوم، بل تشمل أيضًا إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في النيجر.

الوضع في النيجر - نيجيريون يحملون العلم الروسي يشاركون في مسيرة دعا إليها أنصار زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني في نيامي، النيجر، 30 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
3 أبريل, 19:09 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، بأن بلاده لا تستبعد إمكانية بناء محطة طاقة نووية بمساعدة روسية، مشيرًا إلى أن التقنيات السلمية للطاقة الذرية تُستخدم بالفعل في المجال الطبي داخل النيجر.
وقال سانغاري لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمساعدة روسية: "لمَ لا؟ هذا لا يتجاوز حدود إمكانياتنا، فمحطة الطاقة النووية ليست مشكلة كبيرة إلى هذا الحد. لدينا معهد خاص معنى بالطاقة النووية".
النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
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