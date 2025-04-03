https://sarabic.ae/20250403/النيجر-المفاوضات-مع-روسيا-بشأن-الموارد-بلغت-مرحلة-متقدمة-1099201405.html
النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
سبوتنيك عربي
صرّح وزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، أن مفاوضات النيجر مع شركة "روساتوم" الروسية بشأن استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد "وصلت إلى مرحلة متقدمة". 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T19:09+0000
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وقال سانغاري لوكالة "سبوتنيك": "شركة "روساتوم، الموجودة بالفعل في النيجر، والتي تُجري مفاوضات لاستكشاف واستغلال مواردنا. هناك احتياطيات مؤكدة ندرس تطويرها. لذا، فإن المفاوضات جارية بالفعل، وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا".وتابع: "روسيا دولة لطالما رسّخت مكانتها كدولة تُساعد الدول النامية على تجاوز تخلفها. بينما تُبقيها (للدول النامية) دول أخرى في حالةٍ من التبعية، لذا، من البديهي أنه إذا ما اضطررنا للاختيار، فسنختار الشركات الروسية حتمًا".وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.وأشار لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو إلى أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام بلغ 6 مليارات دولار العام الماضيرئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
https://sarabic.ae/20250403/لافروف-روسيا-تعتبر-إنشاء-تحالف-دول-الساحل-تطلعا-لإنشاء-بنية-أمنية-جديدة-في-المنطقة-فيديو--1099178320.html
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النيجر: المفاوضات مع روسيا بشأن الموارد "بلغت مرحلة متقدمة"
صرّح وزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، أن مفاوضات النيجر مع شركة "روساتوم" الروسية بشأن استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد "وصلت إلى مرحلة متقدمة".
وقال سانغاري لوكالة "سبوتنيك": "شركة "روساتوم، الموجودة بالفعل في النيجر، والتي تُجري مفاوضات لاستكشاف واستغلال مواردنا. هناك احتياطيات مؤكدة ندرس تطويرها. لذا، فإن المفاوضات جارية بالفعل، وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا".
وأضاف أن نيامي تعطي الأولوية للشركات الروسية، لأن روسيا تعتبر شريكا استراتيجيا.
وتابع: "روسيا دولة لطالما رسّخت مكانتها كدولة تُساعد الدول النامية على تجاوز تخلفها. بينما تُبقيها (للدول النامية) دول أخرى في حالةٍ من التبعية، لذا، من البديهي أنه إذا ما اضطررنا للاختيار، فسنختار الشركات الروسية حتمًا".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو.
وأكد لافروف، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.
وأشار لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو إلى أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية".