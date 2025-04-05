https://sarabic.ae/20250405/وزير-خارجية-النيجر-لا-نستبعد-إمكانية-بناء-محطة-للطاقة-النووية-بمساعدة-روسيا-1099233972.html

وزير خارجية النيجر: لا نستبعد إمكانية بناء محطة للطاقة النووية بمساعدة روسيا

وزير خارجية النيجر: لا نستبعد إمكانية بناء محطة للطاقة النووية بمساعدة روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير خارجية النيجر، باكاري ياو سانغاري، بأن بلاده لا تستبعد إمكانية بناء محطة طاقة نووية بمساعدة روسية، مشيرًا إلى أن التقنيات السلمية للطاقة الذرية... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T07:59+0000

2025-04-05T07:59+0000

2025-04-05T07:59+0000

روسيا

النيجر

العالم

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موسكو - سبوتنيك. قال سانغاري لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول إمكانية بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمساعدة روسية: "لمَ لا؟ هذا لا يتجاوز حدود إمكانياتنا، فمحطة الطاقة النووية ليست مشكلة كبيرة إلى هذا الحد. لدينا معهد خاص معنى بالطاقة النووية".وأشار سانغاري إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "اندهش" من كفاءة خبراء النيجر في مجال الطاقة النووية خلال زيارته الأخيرة للدولة الأفريقية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد استقبل، أول أمس، وزراء خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، ومالي عبد الله ديوب، والنيجر باكاري ياو سانغاري، وبحث الوزراء تطور التعاون الأمني بين روسيا ودول منطقة الساحل، وغيرها من قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن النيجر وقعت، في 13 آذار/مارس، اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث البنية التحتية النووية في البلاد.وفي هذا السياق، صرح غروسي، عقب زيارته منجم "سومايير" لليورانيوم، بأن "هناك رغبة حقيقية في الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طرف نيامي"، مؤكدا على "أهمية النيجر في سوق اليورانيوم العالمية".جدير بالذكر أن النيجر تصنف سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، بحسب إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية.لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديوأفريقيا ومحاور النفوذ الجديدة... هل يغير "الدب الروسي" معادلة القوى؟

https://sarabic.ae/20250403/النيجر-المفاوضات-مع-روسيا-بشأن-الموارد-بلغت-مرحلة-متقدمة-1099201405.html

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