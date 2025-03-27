https://sarabic.ae/20250327/أفريقيا-ومحاور-النفوذ-الجديدة-هل-يغير-الدب-الروسي-معادلة-القوى-1099005008.html

أفريقيا ومحاور النفوذ الجديدة... هل يغير "الدب الروسي" معادلة القوى؟

أفريقيا ومحاور النفوذ الجديدة... هل يغير "الدب الروسي" معادلة القوى؟

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن التخفيض الحاد في المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب يقلص النفوذ الأمريكي في أفريقيا، ويفتح الطريق أمام... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T14:28+0000

2025-03-27T14:28+0000

2025-03-27T14:28+0000

راديو

نبض أفريقيا

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أفريقيا ومحاور النفوذ الجديدة... هل يغير الدب الروسي معادلة القوى؟ سبوتنيك عربي أفريقيا ومحاور النفوذ الجديدة... هل يغير الدب الروسي معادلة القوى؟

وسائل إعلام غربية تؤكد أن النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصينذكرت وسائل إعلام أمريكية أن التخفيض الحاد في المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب يقلص النفوذ الأمريكي في أفريقيا، ويفتح الطريق أمام روسيا والصين.وأضافت أن "اختفاء الوجود الأمريكي في أفريقيا أدى إلى تعطيل برامج رئيسية، وإلحاق الضرر بالعلاقات، وترك فراغا من المتوقع أن تسده روسيا والصين".وأوضحت أن نحو ربع ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت مخصصة في السابق لأفريقيا بالتحديد، لكن قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بتصفية المنظمة أدى بالفعل إلى إغلاق عشرات المشاريع، واستدعاء الموظفين، ووقف البرامج الإنسانية في المنطقة.في هذا السياق، قال المحلل السياسي الموريتاني، أحمد الدوه الشنقيطي، إن أهمية القارة الأفريقية زادت في الآونة الأخيرة، بعد تبعية الدول الأفريقية تاريخيا لفرنسا في السياسة والاقتصاد وكل الجوانب.وذكر أن التعاون كبير بين دول القارة وروسيا إذ تعتمد فيما بينها على المنتجات التي تستخدمها الصناعة الروسية وكذلك تستفيد أفريقيا من السلاح الروسي الذي يصل إلى 14 دولة أفريقية.جنوب السودان وتشاد تصفان تصريحات الخرطوم بشأن الانتقام من مشاركتهما في الحرب في السودان بـ"الاستفزازية"ردت كل من جنوب السودان وتشاد على تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني التي توعد فيها الدولتين بالانتقام على ما اعتبره مشاركة في الحرب الجارية في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان العام الماضي.تأتي هذه التصريحات التي اعتبرت تهديدا في وقت حساس، حيث تتواصل الحرب في السودان مع تقدم واضح للجيش في الأسابيع الأخيرة استطاع فيها استرداد العديد من المواقع الحيوية من بينها القصر الرئاسي والوزارات السيادية.وأوضح أن تصريحات مساعد قائد الجيش السوداني كانت من أجل التحذير فقط ورسائل للدول المساندة للدعم السريع حتى تكف عن هذا السلوك، مشيرا إلى أن السودان قدم شكوى لمجلس الأمن بالدلائل التي تؤكد تورط تشاد في الحرب.واعتبر أن كل ما صدر من الخرطوم اتهامات لجنوب السودان وتشاد فقط، مشيرا إلى أن موقف جنوب السودان واضحا مما يجري في الجارة السودان، بالدعوة لحل الصراع عبر الحوار السلمي.بعد مقتل العشرات في هجوم مسلح... النيجر تؤكد أنها لن تتراجع عن محاربة الجماعات الإرهابيةشددت حكومة النيجر على أنها لن تتراجع عن محاربة الجماعات الإرهابية، وأنها ستضاعف جهودها لتأمين حدودها ومختلف مناطقها.جاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي في قرية فومبيتا التابعة لمنطقة تاهوا، عندما تعرضت القرية لاعتداء شنّه مسلحون ينتمون إلى جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكدت حكومة النيجر أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتقديم الجناة إلى العدالة.من جانبه، أرجع عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية، علي يعقوب، العملية الإرهابية الأخيرة في النيجر إلى نزاع بين قبيلتين.وأشار إلى أن التوترات في غرب أفريقيا تنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وشمال نيجيريا نظرا لانفلات الأمن وعدم قدرة الحكومات المركزية للسيطرة على كل البلاد.إعداد/ أيمن سنبلتقديم/ عبد الله حميد

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