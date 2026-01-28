الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
وقالت الوزارة في تعليق مكتوب لوكالة "رويترز" إن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعًا "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة".وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام لأشهر بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من الأربعاء، أن واشنطن وضعت آلية بشأن غرينلاند، وأن اجتماعات فنية ستعقد مع مسؤولين من جرينلاند والدنمارك حول هذه القضية.وتهدد مطالبات ترامب المتكررة بفرض السيطرة على غرينلاند، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في مواجهة روسيا والصين، بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار اتفاق" بشأن مستقبل غرينلاند.وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأن "الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة الأمريكية".وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

© AP PhotoGiant icebergs float in the fjord in Narsaq, southern Greenland.
Giant icebergs float in the fjord in Narsaq, southern Greenland. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء، إن البلاد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند، في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.
وقالت الوزارة في تعليق مكتوب لوكالة "رويترز" إن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعًا "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: الوضع في غرينلاند يتطور بشكل جيد
أمس, 14:20 GMT
وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام لأشهر بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في حلف شمال الأطلسي.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق من الأربعاء، أن واشنطن وضعت آلية بشأن غرينلاند، وأن اجتماعات فنية ستعقد مع مسؤولين من جرينلاند والدنمارك حول هذه القضية.
وتهدد مطالبات ترامب المتكررة بفرض السيطرة على غرينلاند، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في مواجهة روسيا والصين، بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، حتى مع تراجع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار اتفاق" بشأن مستقبل غرينلاند.
وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بأن "الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة الأمريكية".
وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
