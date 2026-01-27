https://sarabic.ae/20260127/نائب-رئيس-برلمان-غرينلاند-استقلال-الجزيرة-غير-واقعي-حاليا--1109670581.html
01:00 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 01:16 GMT 27.01.2026)
صرح نائب رئيس برلمان غرينلاند، بنتياراك أوتوسن، بأن استقلال غرينلاند لا يزال غير واقعي في المستقبل المنظور نظرًا لعوامل اقتصادية وديموغرافية، فضلًا عن علاقاتها الوثيقة مع الدنمارك.
بروكسل –سبوتنيك. وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "استقلال غرينلاند ليس واقعًا
، ربما خلال خمس أو عشر سنوات".
وأضاف أوتوسن أن غرينلاند بحاجة للبقاء ضمن حدود الدنمارك، نظرًا لتقارب الجانبين، في حين يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 56 ألف نسمة مقارنةً بخمسة ملايين نسمة في الدنمارك، مما يجعل غرينلاند "صغيرة جدًا في بلد كبير".
وأشار نائب الرئيس إلى أن قضية الاستقلال لا تزال معقدة وتتطلب مراعاة مستقبل سكان غرينلاند أنفسهم، وليس المصالح الخارجية.
غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. مع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.
وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.