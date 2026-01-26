https://sarabic.ae/20260126/روته-يكشف-تفاصيل-التفاهم-مع-ترامب-حول-غرينلاند-1109665299.html

روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الاتفاق الذي جرى بحثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غرينلاند، لا يتجاوز مسألة تعزيز قدرات الحلف... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال روته خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "طرحت أسئلة كثيرة حول غرينلاند، وحول ما نوقش الأسبوع الماضي، وبالطبع، جرت اتصالات هاتفية عديدة في إطار هذه المناقشات، بما في ذلك من قادة أوروبيين. لكن في نهاية المطاف، توصلنا، إلى مسارين للعمل في المستقبل. يتمثل أحدهما في أن يتحمل حلف الناتو بشكل جماعي مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القطب الشمالي".وأكد روته أنه لا يمتلك أي تفويض للتفاوض نيابة عن الدنمارك، موضحا أن أي قرارات سيادية تتعلق بغرينلاند تبقى من اختصاص كوبنهاغن، موضحا: "لن أتفاوض ولن أفعل ذلك، فهذا شأن يعود إلى الدنمارك وحدها. سأكون مشاركا بشكل فعال بصفتي الأمين العام لحلف الناتو في مسار العمل الأول، كيفية تعزيز الدفاع الجماعي للحلف في منطقة القطب الشمالي".وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار" اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند.وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.

