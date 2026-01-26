عربي
https://sarabic.ae/20260126/روته-يكشف-تفاصيل-التفاهم-مع-ترامب-حول-غرينلاند-1109665299.html
روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند
روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الاتفاق الذي جرى بحثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غرينلاند، لا يتجاوز مسألة تعزيز قدرات الحلف... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T18:44+0000
2026-01-26T18:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الدنمارك
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5bf7b2c158e2918468bc7cb712c2b4a9.jpg
وقال روته خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "طرحت أسئلة كثيرة حول غرينلاند، وحول ما نوقش الأسبوع الماضي، وبالطبع، جرت اتصالات هاتفية عديدة في إطار هذه المناقشات، بما في ذلك من قادة أوروبيين. لكن في نهاية المطاف، توصلنا، إلى مسارين للعمل في المستقبل. يتمثل أحدهما في أن يتحمل حلف الناتو بشكل جماعي مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القطب الشمالي".وأكد روته أنه لا يمتلك أي تفويض للتفاوض نيابة عن الدنمارك، موضحا أن أي قرارات سيادية تتعلق بغرينلاند تبقى من اختصاص كوبنهاغن، موضحا: "لن أتفاوض ولن أفعل ذلك، فهذا شأن يعود إلى الدنمارك وحدها. سأكون مشاركا بشكل فعال بصفتي الأمين العام لحلف الناتو في مسار العمل الأول، كيفية تعزيز الدفاع الجماعي للحلف في منطقة القطب الشمالي".وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار" اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند.وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.
https://sarabic.ae/20260126/إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لـعملية-كبرى-للسيطرة-على-غرينلاند-1109635401.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:940:704_1920x0_80_0_0_eaabf09c66ed5563833c11b0d4e0b79a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الدنمارك, غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الدنمارك, غرينلاند

روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند

18:44 GMT 26.01.2026
© AP Photo / Emma Burrowsغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Emma Burrows
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الاتفاق الذي جرى بحثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غرينلاند، لا يتجاوز مسألة تعزيز قدرات الحلف الدفاعية في منطقة القطب الشمالي.
وقال روته خلال مناقشة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "طرحت أسئلة كثيرة حول غرينلاند، وحول ما نوقش الأسبوع الماضي، وبالطبع، جرت اتصالات هاتفية عديدة في إطار هذه المناقشات، بما في ذلك من قادة أوروبيين. لكن في نهاية المطاف، توصلنا، إلى مسارين للعمل في المستقبل. يتمثل أحدهما في أن يتحمل حلف الناتو بشكل جماعي مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القطب الشمالي".

وأضاف روته أن "النتيجة الرئيسية لاجتماعه مع الرئيس الأمريكي كانت مسألة منع روسيا والصين من الوصول عسكريا أو اقتصاديا إلى القطب الشمالي"، وفق وصفه.

وأكد روته أنه لا يمتلك أي تفويض للتفاوض نيابة عن الدنمارك، موضحا أن أي قرارات سيادية تتعلق بغرينلاند تبقى من اختصاص كوبنهاغن، موضحا: "لن أتفاوض ولن أفعل ذلك، فهذا شأن يعود إلى الدنمارك وحدها. سأكون مشاركا بشكل فعال بصفتي الأمين العام لحلف الناتو في مسار العمل الأول، كيفية تعزيز الدفاع الجماعي للحلف في منطقة القطب الشمالي".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لـ"عملية كبرى" للسيطرة على غرينلاند
07:40 GMT
وفي 21 يناير/كانون الثاني 2026، صرح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه تم التوصل إلى "إطار" اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند.

وأفادت تقارير أمريكية بأن اقتراح روته لم يتضمن نقل السيادة الكاملة على غرينلاند من الدنمارك إلى أمريكا، وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تحديث "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" الموقعة عام 1951 بين أمريكا والدنمارك، والتي سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء "مناطق دفاعية" إذا رأت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضرورة لذلك.

وتعد غرينلاند جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن، بالإضافة إلى التزاماتهما تجاه "الناتو"، معاهدة الدفاع عن غرينلاند، والتي بموجبها التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.
