إعلام: الولايات المتحدة تخطط لـ"عملية كبرى" للسيطرة على غرينلاند
أفادت وسائل إعلامية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن خططها للاستيلاء على غرينلاند، والخيار العسكري من ضمن هذه الخطط". 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن "الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بدأوا يعربون عن قلقهم، من أن إدارة البيت الأبيض تقدم، على ما يبدو، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق دون استشارة الكونغرس أولا".وأضافت أن "مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية زعمت أن الخيار العسكري، للاستيلاء على غرينلاند لم يطرح بشكل جدّي بعد".وبدروها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة.وقالت في تصريحات خاصة إن "حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، وبلادها لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار".وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الجزيرة تقدر الحوار الدبلوماسي، وليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تماما، مؤكدة بشأن التعاون العسكري، أن غرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.الكرملين يؤكد أهمية موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة لروسياترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده
وبحسب إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن "الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بدأوا يعربون عن قلقهم، من أن إدارة البيت الأبيض تقدم، على ما يبدو، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق
دون استشارة الكونغرس أولا".
وأشارت إلى أن "المشرعين مستعدون لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذا تدخل في غرينلاند، وقد حذروا وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار آخرين من ذلك".
وأضافت أن "مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية زعمت أن الخيار العسكري، للاستيلاء على غرينلاند لم يطرح بشكل جدّي بعد".
وبدروها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، رفض بلادها أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة.
وأكدت ناثانليسن لقناة "القاهرة الإخبارية"، يوم أمس الأحد، أن "مصير سكان غرينلاند لا يمكن أن يقرر نيابة عنهم ورغبتهم واضحة في البقاء تحت مظلة مملكة الدنمارك".
وقالت في تصريحات خاصة إن "حكومة غرينلاند كانت واضحة في موقفها، حيث أكد رئيس وزرائها وجود خطوط حمراء تتعلق بالسيادة، وبلادها لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح لأي دولة بالتصرف نيابة عنها أو انتهاك هذا القرار".
وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الجزيرة تقدر الحوار الدبلوماسي، وليس لديها مانع في النقاشات، لكن أي انتهاك للسيادة مرفوض تماما، مؤكدة بشأن التعاون العسكري، أن غرينلاند منفتحة على إرسال قوات للقطب الشمالي
، لكنها طالبت بضرورة بدء حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة شريطة عدم التخلي عن سيادة الجزيرة.