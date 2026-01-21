البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/البنتاغون-لم-نتلق-بعد-أي-أوامر-للاستيلاء-على-غرينلاند-1109466615.html
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "البنتاغون لم يتلق أوامر بعد لوضع خطط لتنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على غرينلاند. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T09:00+0000
2026-01-21T09:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
البنتاغون الأمريكي
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وقالت إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تقم بتسميتهم، إنه "لم يتم اتخاذ أي خطط للاستيلاء المحتمل على الجزيرة(جزيرة غرينلاند).وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".وأكد ترامب قائلًا: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".ترامب ‏يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاندإعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
https://sarabic.ae/20260121/إعلام-البنتاغون-يعتزم-تقليص-مشاركة-الولايات-المتحدة-في-مجموعات-استشارية-تابعة-الناتو-1109459666.html
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, غرينلاند
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, غرينلاند

البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند

09:00 GMT 21.01.2026
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلامية ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "البنتاغون لم يتلق أوامر بعد لوضع خطط لتنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على غرينلاند.
وقالت إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تقم بتسميتهم، إنه "لم يتم اتخاذ أي خطط للاستيلاء المحتمل على الجزيرة(جزيرة غرينلاند).

وأضافت أن "مسؤولي البنتاغون، الذين يعنى عملهم عادة بوضع مجموعة واسعة من السيناريوهات العسكرية، لم يشاركوا في التخطيط لغزو غرينلاند أو في دراسة تبعات مثل هذه العملية".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إعلام: البنتاغون يعتزم تقليص مشاركة أمريكا في مجموعات استشارية تابعة للناتو
00:58 GMT

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع الدنمارك بشأن ضم غرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".

كما تحدث ترامب مؤيدا اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء التوترات الحالية حول الجزيرة.

وأكد ترامب قائلًا: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".
ترامب ‏يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاند
إعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала