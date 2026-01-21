https://sarabic.ae/20260121/البنتاغون-لم-نتلق-بعد-أي-أوامر-للاستيلاء-على-غرينلاند-1109466615.html
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "البنتاغون لم يتلق أوامر بعد لوضع خطط لتنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على غرينلاند. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T09:00+0000
2026-01-21T09:00+0000
2026-01-21T09:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
البنتاغون الأمريكي
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وقالت إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تقم بتسميتهم، إنه "لم يتم اتخاذ أي خطط للاستيلاء المحتمل على الجزيرة(جزيرة غرينلاند).وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".وأكد ترامب قائلًا: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".ترامب يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاندإعلام: واشنطن تدرس خيار ميكرونيزيا بشأن ضم غرينلاند
https://sarabic.ae/20260121/إعلام-البنتاغون-يعتزم-تقليص-مشاركة-الولايات-المتحدة-في-مجموعات-استشارية-تابعة-الناتو-1109459666.html
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, غرينلاند
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, البنتاغون الأمريكي, غرينلاند
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
أفادت وسائل إعلامية ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "البنتاغون لم يتلق أوامر بعد لوضع خطط لتنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على غرينلاند.
وقالت إحدى هذه الوسائل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تقم بتسميتهم، إنه "لم يتم اتخاذ أي خطط للاستيلاء المحتمل على الجزيرة
(جزيرة غرينلاند).
وأضافت أن "مسؤولي البنتاغون، الذين يعنى عملهم عادة بوضع مجموعة واسعة من السيناريوهات العسكرية، لم يشاركوا في التخطيط لغزو غرينلاند أو في دراسة تبعات مثل هذه العملية".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع الدنمارك بشأن ضم غرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا.
وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة
(ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".
كما تحدث ترامب مؤيدا اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء التوترات الحالية حول الجزيرة.
وأكد ترامب قائلًا: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".