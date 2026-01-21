https://sarabic.ae/20260121/إعلام-البنتاغون-يعتزم-تقليص-مشاركة-الولايات-المتحدة-في-مجموعات-استشارية-تابعة-الناتو-1109459666.html

إعلام: البنتاغون يعتزم تقليص مشاركة الولايات المتحدة في مجموعات استشارية تابعة الناتو

إعلام: البنتاغون يعتزم تقليص مشاركة الولايات المتحدة في مجموعات استشارية تابعة الناتو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "وزارة الدفاع "البنتاغون" تخطط لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لحلف الناتو". 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T00:58+0000

2026-01-21T00:58+0000

2026-01-21T00:59+0000

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".وأشارت المصادر، إلى أن "البنتاغون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة التاريخ".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.وفي وقت سابق، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوغ راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكداً أن مستقبل الحلف "على المحك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".يذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

https://sarabic.ae/20260117/ستولتنبرغ-لا-يمكن-استبعاد-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1109324802.html

https://sarabic.ae/20260119/باحث-في-الشأن-الدولي-غرينلاند-دليل-إضافي-على-انهيار-الناتو-1109392814.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, دونالد ترامب, العالم